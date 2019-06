“Notte folle”. Francesca De André e Gennaro, cosa è successo finito il GF

Il Grande Fratello 16 ha chiuso i battenti lunedì sera. Alla fine ha vinto Martina Nasoni, ma la concorrente più chiacchierata di questa edizione è stata sicuramente Francesca De André. Che si è distinta anche nell’ultima diretta, oltre ad aver avuto accesissime discussioni nella Casa (e a distanza, in studio, con Cristiano Malgioglio) con più di un coinquilino. Ma lo scontro più duro è stato sicuramente quello con Mila Suarez e ha avuto il suo apice proprio durante la finale, quando Francesca ha fatto il suo ingresso in studio.

“Potevi vincere il Grande Fratello, ma dovevi moderare il tuo linguaggio perché se fossi stata un po’ meno aggressiva, forse avresti potuto vincere”, le ha detto Malgioglio. E lei, che è rimasta calma ed è apparsa molto ragionevole di fronte a quella critica, è poi esplosa contro Mila, che dice di averla anche denunciata per bullismo. (Continua dopo la foto)









Poi la questione Gennaro. Con lui Francesca ha avuto un feeling sin dai primi giorni del reality, ma essendo impegnata fuori, con Giorgio Tambellini, per settimane ha respinto le sue attenzioni. Ma una volta scoperto il presunto tradimento di Giorgio, dopo aver metabolizzato la cosa, si è abbandonata alla passione. Solo negli ultimissimi giorni in Casa, però, si è lasciata andare a baci appassionati con il napoletano. Prima sotto le coperte, poi alla luce del sole. (Continua dopo la foto)





La coppia non si è risparmiata nemmeno durante la finale. Sembravano due sposini, hanno subito notato tutti: lei con un vistoso abito bianco, corto e con la gonna vaporosa in tulle e il corpetto di paillettes e lui con un elegantissimo smoking. Nessuno dei due alla fine ha vinto. Messi alla prova televoto, Francesca e Gennaro non sono nemmeno arrivati tra i primi tre, ma sono stati sicuramente i protagonisti assoluti di questa 16esima edizione. (Continua dopo le foto)







La domanda ora è: cosa è successo tra loro a telecamere spente, dopo la fine della puntata di lunedì sera? Lo ha svelato la sorella di Francesca, Fabrizia De André, in un messaggio inviato a ‘LaBimbadiFrancesca’, una pagina Instagram nata per sostenere la nipote di Faber. “Eravamo tutti qui ieri sera, hanno passato una notte folle d’amore”, si legge nel messaggio. Dunque tra Gennaro e Francesca l’idillio continua.

