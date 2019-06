Niente figli e tanta passione: Ilary Blasi e Francesco Totti si sono regalati una mini vacanza da fidanzatini a Saint Tropez. L’occasione, in realtà, era fornita dal compleanno di Alessia Solidani, hair stylist e grande amica della conduttrice che ha deciso di festeggiare nella famosa località della Costa Azzurra. Ilary non poteva mancare. Così è volata a Saint Tropez col marito a bordo di un aereo privato per un finesettimana lungo di svago, mare, sole e relax.

Non è tra le vip più social la bella Ilary, ma questa volta ha fatto un’eccezione e condiviso molti momenti della mini fuga con il suo Francesco. Dalle foto dei baci passionali a quelle in bikini fino alla serata mondana. E a proposito di baci, uno scatto in particolare ha attirato l’attenzione degli utenti. Quello durante la serata in un locale in cui Ilary, seduta sulle gambe del marito, indossa un abito fucsia e mostra all’obiettivo la schiena nuda. (Continua dopo la foto)









Lo bacia con trasporto, tanto da chiudere gli occhi, mentre lui un po’ impacciato e forse in imbarazzo la guarda con un’espressione strana, quasi spiazzato. Era così sorpreso che quella stessa espressione ha subito scatenato l’ironia sui social. “La faccia di Totti sembra dire ‘e mo che vole questa’”, ha scritto qualcuno. E ancora si legge: “Quando gli rompi la macchina e quindi lui si arrabbia ma lei ti bacia ma lui è sempre arrabbiato”. (Continua dopo la foto)





Ma i fan di Ilary, che come detto ha voluto immortalare su Instagram i momenti più belli di questa mini fuga estiva che anticipa la consueta, ma con tutta la famiglia, vacanza a Sabaudia, non hanno potuto non notare anche gli outfit sfoggiati. La signora Totti è la regina della spiaggia, non c’è dubbio. Per andare al mare la Blasi ha optato per un bikini all’ultima moda: nero con i glitter rossi con il reggiseno monospalla a fascia e uno slip a vita alta. Bellissima e super fashion. (Continua dopo foto)







Non solo. Negli altri scatti, eccola con un look da giorno. Ovvero una chemisier di colore giallo portata leggermente sbottonata e con le maniche scorciate, abbinata a degli occhiali da sole scuri e a uno chignon tiratissimo. Quindi quello per la serata mondana: un look dallo stile hippie con tanto di coroncina di fiori e abito dai colori sfumati. E sì, anche se manca ancora qualche giorno all’avvio ufficiale dell’estate, Ilary si è già “portata avanti”. Dieci e lode.

