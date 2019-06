Kiko Nalli, furia in tv. Perde la pazienza con ‘lui’ e scatta la standing ovation

Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono conosciuti nella famosa casa di Cinecittà ma, l’uscita della professoressa non ha permesso che tra loro la frequentazione si trasformasse in qualcosa di più concreto. Tuttavia, la siciliana ha avuto modo di fare i conti con i propri sentimenti e, alla fine, ha capito di provare qualcosa di molto forte per l’hair stylist. Nel corso della semifinale del Grande Fratello, l’ex marito di Tina Cipollari è stato eliminato ed ha potuto così riabbracciare l’ex gieffina, che nel corso di queste ultime settimane non ha mai smesso di supportarlo.

I due sono ufficialmente una coppia; hanno confermato di frequentarsi anche fuori dalla casa di Cinecittà, lontani dalle telecamere che per settimane hanno scrutato i loro forti segnali di attrazione. Dopo l’eliminazione di Nalli, la coppia è stata ospite di Pomeriggio 5. Nel salotto televisivo di Barbara D’Urso, Kikò ci ha tenuto a spiegare il motivo che avrebbe spinto suo figlio Francesco a criticare Ambra. (Continua a leggere dopo la foto)









“Sono ancora un po’ frastornato. Sto dormendo a casa con i miei figli in questi giorni. Mio figlio mi ha detto che quando ha pubblicato quelle Stories ha preso 40mila follower. Lo sai cosa mi ha detto? ‘A papà, quando ho pubblicato quella cosa ho preso 40.000 followers. Ma che me frega de te, ho preso i followers’. È simpaticissimo. Io l’avevo detto, posso parlare con loro, loro sanno papà chi è e le cose si sono tranquillizzate”. Insomma, la nuova fidanzata di Kiko è stata approvata dai figli e ormai fanno coppia fissa nella vita quotidiana.

I due sono stati ospiti di Pomeriggio Cinque per parlare della loro relazione e Barbara D’Urso ha mandato in onda una clip con Cristiano Malgioglio che tira una frecciatina. “Beh è un amore da fotoromanzi. Un amore che durerà due o tre mesi. Quegli amori estivi. […] Se dura sono felice, ma siccome non dura…”. Nello stesso servizio c’erano le dichiarazioni dei due interessati. Kikò ha ammesso di essere innamorato: “Da 1 a 100? 110. Sembra la persona giusta, anche se è da poco che la conosco”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Posso fare un’osservazione? – ha detto Ambra – Questo è un salotto in cui si sta tanto parlando delle coppie o pseudo coppie della Casa. Vorrei sapere se ciascuna di loro avrebbe avuto il coraggio di aspettare come abbiamo fatto noi e poi diventare veramente coppia”. A far perdere le staffe a Kiko ci ha pensato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, sempre pungente nei suoi commenti da opinionista. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ogni coppia la nascita del proprio amore la vive come storia a sé. Non è che si può dare lezioni agli altri, noi siamo quelli giusti e gli altri sbagliati. Non ci sono coppie perché magari sono a casa e si stanno amando mentre voi siete qua in televisioni ad apparire”. Kiko si è infuriato. “Se voglio attaccare attacco che tu ci sia o no perché non ho nessuna paura. – ha detto il direttore di Nuovo – Non usare questi toni minacciosi. Ho parlato di Ambra, non di te”, ha detto il direttore. “Stai parlando con la mia donna e la difendo”, ha subito risposto Kikò scatenando l’applauso del pubblico.

“Il mio corpo”. E Rosa Perrotta (incinta e orgogliosa) mostra le sue smagliature