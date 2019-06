“La verità tra noi due”. Uomini e Donne, Sossio e Ursula: cosa c’è dietro la presunta crisi

Ursula Bennardo e Sossio Aruta, nonostante alcune dicerie che stanno girando in questi giorni sui social, sono più uniti che mai, specialmente ora che stanno aspettando la loro bambina.

I fan di una delle coppie più amate del trono Over di Uomini e Donne possono ora tirare un sospiro di sollievo. Infatti, dopo la preoccupante lettera scritta da Ursula al suo uomo, pubblicata da DiPiù, le cose sembrano essere tornate a posto. (Continua a leggere dopo la foto)









«Ami ancora me e la bimba che porto in grembo?» – scriveva Ursula Bennardo al suo Sossio Aruta – «Da quando aspettiamo una bambina, sei distante, ho avuto la sensazione che ti stessi allontanando, raffreddando». Il testo aveva lasciato i fan della coppia con non poche preoccupazioni, ma Ursula Bennardo si è assicurata di tranquillizzare tutti. (Continua a leggere dopo la foto)





Sulle Stories di Instagram, infatti, Ursula Bennardo ha risposto alle tante domande postele dai fan: «Con Sossio ci amiamo ancora, più di prima. Non è vero che siamo in crisi, leggete bene gli articoli, non i titoli». E poi ha voluto puntualizzare: «Non sono i giornali a dire che ci siamo lasciati, ma alcune pagine sui social che non hanno letto l’articolo. In un’intervista, ho parlato di uno dei problemi di coppia che abbiamo affrontato durante la gravidanza». (Continua a leggere dopo la foto)





Insomma, non c’è nessuna crisi all’orizzonte. Anzi, Ursula smentisce e si sbilancia: «Ho detto a Sossio di essere incinta con una lettera nel giorno di San Valentino. Nel futuro, pensiamo al matrimonio». Infine, conclude le sue risposte con un appello: «Segnalate le pagine Facebook e Instagram che scriverebbero qualsiasi cattiveria su chiunque pur di prendere like e visualizzazioni, magari le bloccano. Grazie a tutti, vi vogliamo bene».

