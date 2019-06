Martina Nasoni è la vincitrice del Grande Fratello 16. La giovane ternana, ‘musa’ ispiratrice della canzone ‘La ragazza col cuore di latta’ che Irama ha cantato all’ultimo Festival di Sanremo, ha conquistato il pubblico che con il televoto ha scelto lei come ‘regina’ di questa edizione del reality condotto da Barbara d’Urso su Canale 5. Ieri sera il momento della verità dopo nove settimane nella Casa.

Secondo classificato Enrico Contarin. Nella notte è arrivato anche un post del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, con tanto di foto della vincitrice. “E anche quest’anno è andata! – ha scritto Salvini – Il Grande Fratello come la Serie A: come si può stare senza per tutti questi mesi?? Dai, un sorriso allunga la vita”. (Continua a leggere dopo la foto)









Senza dubbio la protagonista di questa edizione del Grande Fratello – anche grazie a Barbara D’Urso – è stata Francesca De Andrè. Il suo caso è stato sviscerato in tutte le puntate e durante la puntata di lunedì i social si sono ribellati nuovamente contro la conduttrice e il programma, rei di aver lasciato sempre troppo spazio alle vicende della figlia di Cristiano De André a discapito degli altri concorrenti. Che, in effetti, sono sempre stati in disparte. (Continua a leggere dopo la foto)





Poco dopo la finale del Grande Fratello Barbara D’Urso ha fatto la foto di rito insieme alla vincitrice Martina Nasoni. Nello scatto pubblicato da Carmelita si intravede anche Francesca De André e qui è successo il pandemonio. Non sono pochi gli italiani che hanno condannato alcuni atteggiamenti e parolacce pronunciate dalla De André e si sono fatti sentire anche dopo la fine del Grande Fratello 2019. A molti non è andato per niente a genio il fatto di aver dedicato fin troppo spazio a Francesca, oscurando le storie degli altri ragazzi. (Continua a leggere dopo la foto)





I fan della ragazza ne hanno approfittato per dirne quattro a Francesca De André: “Brava Martina, però Barbara basta con questa Francesca. Ha rotto!”; “Povero Gennaro, troppo buono per una persona così”; “Devo ammettere che a parte le due ore inutili dedicate alla De André, è stata una bella finale, ricca di emozioni sino all’ultimo”; “Francesca non ha avuto abbastanza spazio e protezione? Se avesse vinto lei, ci sarebbe stata una sommossa!”; “Il più bel momento del Grande Fratello è stato l’eliminazione di Francesca”.

