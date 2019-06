GF, clamorosa gaffe di Daniele. Gli scappa una frase di troppo ed Erica lo zittisce

Erica e Daniele sono gli unici, tra i concorrenti arrivati in finale, ad aver vissuto l’esperienza del Grande Ranch al Grande Fratello. In questo periodo i due hanno ricordato i momenti trascorsi insieme ma nel raccontare i fatti a Daniele è scappata qualche parola di troppo che ha fatto insospettire i telespettatori. Ma andiamo con ordine.

L’esperienza al Ranch è stata condivisa insieme ad Angela e Audrey, queste ultime uscite a poca distanza dal via ufficiale del reality. Daniele ed Erica quindi sono stati in gioco per un tempo maggiore rispetto a tutti gli altri concorrenti ed Erica per Daniele era l’unica delle tre ragazze con cui andava meno d’accordo. L’ironia della sorte ha voluto che proprio lei è stata la sola a rimanere all’interno della casa più spiata d’Italia ed è arrivata fino alla fine. “L’unico momento bello era a letto quando eravamo sulla branda, il resto era un incubo”, ha detto Daniele rivelando quanto sia stato difficile vivere lontano dai compagni di viaggio nella Casa. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi ricordo il primo giorno, mi sveglio e poi vedo uscire lei, con il costume rosso, lo stivale alto, le ho detto ‘Ma dove vai così conciata?’ e lei tranquilla mi ha risposto ‘Io giro così anche per Firenze’” facendo riferimento ai bizzarri abbinamenti di Erica. A poche ore dalla proclamazione della vincitrice – Martina Nasoni, la modella ternana musa di Irama – il sito BitchyF ha riportato una conversazione tra Daniele ed Erica che ha fatto insospettire i telespettatori. E sui social è già ‘giallo’. ”Alla luce di quanto successo nelle ultime ore – si legge – conserverebbero quello che sembrerebbe essere a tutti gli effetti un segreto, dato che quando Daniele ha provato a parlarne, Erica lo ha intimato di stare zitto fingendo di non ricordarsi della vicenda”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Ricordi quando abbiamo fatto l’incidente?”, ha esclamato Daniele mentre ricordava l’esperienza nel Ranch del Grande Fratello. ”Eh?”, ha risposto Erica facendo finta di niente. “Quando abbiamo fatto l’incidente”, ha ripetuto Daniele. “No”, ha risposto Erica portando anche il dito indice alla bocca come per zittirlo. Cosa è successo al ranch? Di quale incidente parla Daniele? Nessuno lo sa. E il Grande Fratello, poco dopo la ‘gaffe’, ha subito cambiato l’inquadratura verso un’altra parte della casa. (Continua a leggere dopo la foto)





Daniele parla di un incidente avvenuto nel Grande Ranch, prima di iniziare l’avventura al #GF16, ma Erica lo blocca facendogli il segno di stare zitto. COSA È SUCCESSO 😱 pic.twitter.com/QmHXKHGxrP — BITCHYF.IT (@BITCHYFit) 11 giugno 2019



Erica Piamonte è stata la prima eliminata della finale del Grande Fratello 16. A sorpresa la concorrente fiorentina è stata eliminata nella sfida a tre contro Francesca De Andrè e Enrico Contarin. Daniele è invece andato in nomination insieme a Martina Nasoni e il pubblico ha votato per l’80%. Una percentuale altissima che ha subito messo in evidenza il gradimento del pubblico nei confronti della modella ternana.

