Taylor Mega rientra nella casa del Grande Fratello 16 per avere un nuovo confronto con Francesca De André. Dopo un primo battibecco prima dell’uscita dell’influencer dalla casa per una presunta gelosia di Francesca, la discussione tra le due prosegue anche fuori della casa. L’incontro tra le due però non lascia spazio per chiarire le cose.

Francesca De André, infatti, ha iniziato con il suo teatrino, con le sue scene, con le sue urla e con le sue offese. Taylor si è limitata a squadrarla, a farle capire che così non potrà mai andare da nessuna parte. “Ti sei permessa di aprire la bocca un po’ troppo”, inizia Francesca, “Non sai neanche come mi chiamo”. “Non so come ti chiami perché non sei nessuno”, replica l’influencer. “Io ho cercato di trasmettere solo messaggi positivi. Ho parlato con tutta la casa. Come ho parlato con Gennaro”, risponde Taylor. (Continua a leggere dopo la foto)









“L’Italia ti odia, Cristiano Malgioglio aveva ragione. Non ce la fa più nessuno. Non ti sopporta più nessuno. Ho cercato di fartelo capire in tutti i modi. Avresti dovuto pensare a quello. Ti odiano tutti. Sei venuta qui per farti odiare? Non ce la fa più nessuno. Non ti sopporta nessuno. Mi vedi? Questo è un livello a cui tu non arriverai mai. L’Italia ne ha piene le palle di te. Sei brutta, mi dispiace per te”, ha proseguito Taylor. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma niente da fare. La De André non l’ha lasciata parlare e ha spostato tutto sull’aspetto fisico. “Io mi piaccio tanto e non cambierei nulla per essere te – ha attaccato Francesca -. Ma tu cosa fai? Mostri solo il culo e le tette. Ma finiscila Taylor. Cambi uomini come cambi mutande. Sei venuta qui per provarci con Gennaro, ma non ce l’hai fatta”. “Preferisco essere odiata che essere come te”, dichiara Francesca mentre Taylor afferma alzandosi in piedi: “Questo è il livello a cui tu non arriverai mai. Hai rotto le p***e!”. (Continua a leggere dopo la foto)





Gennaro Lillio prova poi a far stringere la mano alle due litiganti, senza speranza: “Io te magno in testa”, rincara Francesca De André, “Sei sola e ci sarà un perché, non ti caca nessuno nemmeno tua sorella”. In difesa della De André, come è accaduto durante il reality, è intervenuta anche Barbara D’Urso: “Francesca, non è verto che tutta l’Italia ti odia”. Ma poco dopo tra Enrico, Martina e Francesca, la ragazza è stata votata dal solo 18% e ha dovuto abbandonare la casa.

