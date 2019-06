“Ti ho denunciata”. GF, che lite in finale: le parole di Francesca De André

Il Grande Fratello 16 è finito e ha trionfato Martina Nasoni. Erano sette i concorrenti approdati all’ultima puntata, via via eliminati, tra filmati celebrativi e commosse visite dei parenti. Erika è stata la prima, seguita da Francesca De André, anche in finale protagonista di scontri con Taylor Mega, Mila Suarez e Cristiano Malgioglio. Poi è stata la volta di Gennaro, quindi di Daniele e di Gianmarco Onestini. Ultimi a rimanere nella casa Enrico e Martina, prima della proclamazione finale. Martina era la concorrente più piccola di tutta la Casa ed è riuscita a battere gli altri inquilini e ad aggiudicarsi il premio di 100mila euro.

Entrata nella Casa come la “ragazza con il cuore di latta” di Irama (il famoso brano del cantante si ispira proprio alla storia di Martina che a causa di una cardiomiopatia ipertrofica si è sottoposta a un intervento chirurgico per mettere un pacemaker), ha vissuto un’esperienza che l’ha resa forte e determinata. È riuscita a tenere testa a tutti gli altri inquilini e a conquistarsi l’affetto del pubblico. (Continua dopo la foto)









Lo stesso non può dirsi di Francesca De André. E infatti appena la concorrente più discussa di questa edizione è passata per la prova televoto è stata eliminata senza appello dal pubblico, ormai insofferente dei suoi atteggiamenti e sceneggiate. Ma si è distinta anche nell’ultima puntata. Dopo una lite ferocissima con Taylor Mega nella Casa, subito dopo il verdetto del pubblico è arrivata in studio e Cristiano Malgioglio le ha detto in faccia tutto quello che pensa di lei. (Continua dopo la foto)





“Potevi vincere il Grande Fratello, ma dovevi moderare il tuo linguaggio perché se fossi stata un po’ meno aggressiva, forse avresti potuto vincere”, le ha detto. E lei, che sembrava calma: “Io sono un cane bastonato, mordo al primo che si avvicina. Posso rimproverarmi tante cose per quello che ho fatto nella casa, ma almeno posso dire di essere stata vera”. Ma a quel punto Barbara D’Urso ha mostrate le clip con le liti con Mila Suarez, presente in studio, e la De André è tornata quella di sempre. (Continua dopo foto e post)





Passano le settimane, ma tra Mila e Francesca saranno sempre SCINTILLE! #GF16 pic.twitter.com/H0NePxz4ly — Grande Fratello (@GrandeFratello) June 10, 2019



Un confronto accesissimo, con Mila che sulle prime cerca di non rispondere alle provocazioni: “Tanto ti ho già denunciata, è tutto in mano ai miei legali”. Ma Francesca è inarrestabile e continua ad attaccarla. “Hai fatto tutto tu, hai bisogno di soldi, fai qualcosa da sola, dimostra un po’ di contenuti”. Interviene Cristiano Malgioglio: “Non ho mai sentito una donna dare della scimmia a un’altra donna”. Poi quando Francesca De André cambia repentinamente umore alla vista della sorella Fabrizio, Cristiano Malgioglio va verso il pubblico: “Ma c’è un neurologo, ragazzi? Chiamatelo”.

Ilary Blasi, bacio sensuale al suo Francesco Totti. Ma ecco come reagisce lui