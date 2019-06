Mark Caltagirone alla finale del GF: Barbara D’Urso svela il mistero

Chi è Mark Caltagirone? Barbara d’Urso gioca sul misterioso personaggio anche in apertura dell’ultima puntata del Grande Fratello 16. La sigla si apre sulle note di I want to break free dei Queen con Barbara d’Urso con tanto di baffi in compagnia degli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio.

Tutti i concorrenti del GF 16 partecipano alla sigla che prosegue all’interno degli ambienti della casa con Wannabe delle Spice Girl. Finale cult con un omaggio al video di Dolceamaro degli anni Ottanta che prosegue con il remix del 2019 cantato da Barbara d’Urso e Cristiano Malgioglio.La ricerca di Mark Caltagirone chiude la sigla con una rivelazione choc. Finalmente Mark Caltagirone ha deciso di mostrare il suo volto; la conduttrice invita a mostrarsi una volta per tutte. Il presunto Mark Caltagirone si volta, ma altro non è che che Cristiano Malgioglio che, rifacendosi alle iniziali MC stampate sull’accappatoio dice: “No, non sono Mark Caltagirone, ma Cristiano Malgioglio”. (Continua a leggere dopo la foto)









Una scenetta che ha subito suscitato ilarità tra i presenti e gli utenti di Twitter, particolarmente attivi durante la finale del GF. La conduttrice ringrazia subito il suo fedele pubblico. “Voi lo sapete che quest’annata non è stata molto fortunata per i reality, voglio ringraziarvi perché nonostante il diretto competitor ci abbia piazzato la corazzata Montalbano abbiamo fatto il 20%”. (Continua a leggere dopo la foto)





Nella Casa, dopo oltre 60 giorni, sono rimasti in sette: i quattro sicuri finalisti Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Daniele Dal Moro e Gianmarco Onestini, e i tre in nomination Erica Piamonte, Enrico Contarin e Francesca De André. Per il trio il televoto si chiude quasi subito: Erica Piamonte è la prima eliminata della serata. In studio ad aspettarla, a braccia aperte, i genitori con cui in passato ha avuto delle difficoltà per scelte non condivise. Poi è la volta di Francesca De André, Gennaro, Daniele, Gianmarco Onestini. In finale arrivato Martina Nasoni ed Enrico Contarin. Alla fine a spuntarla è la ragazza da cuore di latta. (Continua a leggere dopo la foto)





La vincitrice – ‘La ragazza con il cuore di latta’ Martina Nasoni vince il Grande Fratello 2019. La musa di Irama, originaria di Terni, si aggiudica i centomila euro del montepremi confermando che non esistono ostacoli alla forza di volontà. Con la Nasoni trionfa l’amore: Erica Piamonte riabbraccia i genitori e non si sente più la pecora nera della famiglia, Gennaro Lillio ritrova la sorellastra Maria. A testimoniare come il Gf sia in grado di fare ‘miracoli’ ci pensano Veronica Satti e il padre Bobby Solo che si riabbracciano dopo 15 anni di ‘lotte’. “Anche senza diffide ci si può ritrovare” sottolinea Barbara D’Urso riferendosi alla faida familiare dei De André.

Grande Fratello: ecco chi ha vinto l’edizione numero 16