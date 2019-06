Grande Fratello: ecco chi ha vinto l’edizione numero 16

Aperta da una sigla che ha citato di tutto e di tutti, dai Queen alle Spice Girls per arrivare naturalmente a Cristiano Malgioglio/Mark Caltagirone e “Dolceamaro”, nella decima e ultima puntata del Grande Fratello, Barbara D’Urso ha riservato “sorprese” a tutti i concorrenti e ha voluto come ospiti Bobby Solo e la figlia Veronica, che si sono ritrovati dopo 15 anni proprio grazie alla partecipazione al GF della ragazza.

E che le hanno dato l'occasione di rivolgersi comunque a Cristiano De Andrè che invece alla partenza del reality ha diffidato le figlie chiedendo di non parlare di lui e della loro famiglia. Francesca De Andrè, entrata nella Casa con un settimana di ritardo, è stata comunque tra le protagoniste del GF 16. Anche troppo secondo i social, che hanno accusato proprio la conduttrice di essere stata troppo di parte in questa edizione e di aver lasciato poco spazio agli altri inquilini della casa.









Sette i concorrenti approdati all'ultima puntata, via via eliminati, tra filmati celebrativi e commosse visite dei parenti. Erika la prima a essere eliminata, seguita da Francesca De André, anche in finale protagonista di scontri con Taylor Mega, Mila Suarez e Cristiano Malgioglio. Poi è stata la volta di Gennaro, quindi di Daniele e di Gianmarco Onestini. Ultimi a rimanere nella casa Enrico e Martina, prima della proclamazione finale.





Grande successo per il reality di Canale 5 anche su Twitter, dove l'hashtag #gf16 ha dominato le tendenze italiane ed è arrivato secondo nel mondo con oltre 80mila tweet. Proclamazione del vincitore in un modo mai fatto nelle sedici edizioni precedenti: Martina ed Enrico in studio e Barbara D'Urso nella Casa dove ormai le luci sono spente: "Più di 15 anni fa, quando conducevo il Grande Fratello, i vincitori erano in casa e io in studio, ho pensato di fare il contrario". Poi via alle feste per Martina che ha salutato il pubblico con lo slogan della conduttrice: "Col cuore".





La modella nata a Terni è stata sin da subito la favorita alla vittoria, salvo poi spegnersi un po’ durante il suo perconrso nella casa, complice il due di picche che le ha rifilato Daniele. Di puntata in puntata anche la sua quota sulla lavagna dei bookmaker si era alzata allontanandola dal podio, salvo poi farla risalire in quest’ultima settimana, per Stanleybet.it avrebbe dovuto vincere Enrico Contarin, arrivato secondo, mentre la Nasoni era subito dopo.

