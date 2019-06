Ida Platano e Riccardo Guarnieri del trono over. Non è stato un anno facile per Ida, che tra le fine del 2018 e gli inizi del 2019 ha dovuto per forza di cose dimenticare l’uomo di cui si era perdutamente innamorata e con il quale pensava di poter costruire una nuova famiglia. Poi il colpo di scena quando lui l’ha ricercata per vedere se era possibile riprendere un rapporto, ma anche in quella circostanza le cose non sono andate bene. “Ho vissuto tutto con talmente tanta intensità che per me non era anche ‘spettacolo’, era vita, solo vita” , ha confessato lei nella sua ultima intervista rilasciata al settimanale Uomini e Donne Magazine.

“Fino a pochissimo tempo fa – ha proseguito Ida -, non mi rassegnavo alla fine della mia storia con Riccardo e per qualche mese mi sono sentita ancora la sua fidanzata, nonostante lui mi avesse detto in faccia, dopo avermelo già detto con un messaggio, che tra noi era finita”. (Continua dopo la foto)









“La sofferenza che ho provato per la conclusione della nostra storia è stata tanta, è stato difficile riprendermi”, ha poi ammesso la Platano, che ha lasciato sorpreso tutto il pubblico di Uomini e Donne quando ha detto a Riccardo che no, non c’erano i presupposti per dare al loro rapporto una seconda chance. Il programma di Maria De Filippi è andato in vacanza già da qualche settimana, ma l’attenzione su certi protagonisti come appunto Ida resta altissima. (Continua dopo la foto)





È anche grazie a Instagram che i fan di Uomini e Donne possono avere aggiornamenti in tempo reale sui personaggi della trasmissione e nelle ultime ore la stessa Ida ha lasciato stupiti tutti i suoi follower. Si è mostrata con un nuovo look appena realizzato dalla sua parrucchiera di fiducia. La Paltano ha così sfoggiato una nuova piega e un nuovo colore di capelli e i suoi sostenitori hanno intravisto in quel gesto il segno di voler dare un cambio decisivo alla propria vita. (Continua dopo le foto)







Non solo. Quel cambiamento ha scatenato i fan al punto che molti si sono domandati se per caso dopo Riccardo avesse già voltato pagina e conosciuto un altro uomo. Per ora Ida, 38 anni, non ha commentato questi sospetti, quindi a parte il fatto che è tornata ufficialmente single non ci sono certezze. Ma di sicuro ha ritrovato il sorriso, come mostrato da lei stessa e da Gemma Galgani nelle rispettive Storie Instagram di qualche giorno fa. Le due dame sono infatti diventate molto amiche e Gemma ha deciso di andare a trovarla a Brescia per trascorrere insieme una bella giornata.

