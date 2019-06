Francesca De André e Gennaro, ancora liti al GF. L’attacco è spietato

Negli ultimi giorni del Grande Fratello Gennaro Lillio e Francesca De André sono più vicini che mai dopo il bacio che si sono scambiati un po’ di tempo fa: lui è sempre stato cotto di lei, l’ha iniziata a guardare subito con gli occhi dell’amore, e questo nonostante Francesca fosse ancora impegnata con Giorgio e quindi tutt’altro che libera sentimentalmente.

Lei ha sempre trovato in lui una persona in cui rifugiarsi sebbene più di una volta abbia esagerato con parole e comportamenti, cose che comunque non hanno mai smentito che Gennaro le piaceva (e non poco). Francesca De André ha diverse preoccupazioni: non sa quello che succederà durante la finale del Grande Fratello 2019 e non sa quello che la attenderà dopo l'esperienza televisiva. Dalle sue ultime parole sembra proprio che non la eviterà.

















"Io non ti ho mai lasciata lì, non ti ho mai abbandonata. Io ho provato un grande affetto nei tuoi confronti e, ogni volta che tu stavi male, io ci sono sempre stato. E ogni volta che mi hai ferito e offeso durante le litigate, io ci sono stato lo stesso", Gennaro ha detto alla De André. A Francesca non sta per niente bene il fatto che Gennaro le rinfacci sempre la sua vicinanza.

"Io sto bene anche da sola. Se voglio stare insieme a una persona è perché ci voglio stare io. Mi sei stato vicino, ok, ma non è che sei stato il paladino della giustizia!". Questo battibecco è un'avvisaglia della fine? Certamente se la relazione dovesse essere così anche al di fuori della Casa del Gf, questa coppia non avrà poi così tante speranze di resistere. Dubbi anche sul rapporto di Erica e Gaetano. Anche Gennaro Lillio, così come Erica Piamonte, ha qualche difficoltà ad immaginare la sua vita fuori dal Grande Fratello 2019. Prima che partecipasse al reality, qualcuno lo aveva messo in guardia su quanto sarebbe accaduto negli ultimi giorni in Casa.

In passato infatti abbiamo visto più volte i concorrenti crollare all’improvviso, a causa dell’incertezza di ciò che li avrebbe attesi al di là della porta rossa. Gennaro ha vissuto questo momento negli ultimi giorni, quando ha confidato a bordo piscina a Francesca De Andrè di essere più che altro curioso di scoprire come è cambiata la sua vita e come sarà il suo futuro.

