A poche ore dalla finale Francesca De André esplode. Pochi secondi sono bastati per prendersela con Gianmarco Onestini. Francesca De André era in giardino con Gennaro Lillio quando, senza mezzi termini, ha detto di voler prendere a mazzate Onestini: ““Prendi il tuo amico Gianmarca, la tua amica Gianmarchina di sto ca e portala qua – dice Francesca De André – Perché alla prossima che mi dicono qualcosa prendo la mazza da baseball e faccio razzia”. Un comportamento sopra le riga che ha scatenato il pubblico. “Ma ancora la fanno parlare a sta scema? Tutta colpa di Barbara, menomale che e finito cosi non vediamo piu sta cretina” scrive un’utente.

Certo è che Francesca De André, mai andata in nomination, stasera è attesa alla resa dei conti anche con Giorgio, il fidanzato o ex, che la aspetta fuori dalla casa. Da capire, a questo punto, il ruolo di Gennaro. Sppiamo infatti che, nei giorni scoris, il biondo napoletano a Francesca De Andrè hanno fatto pace, è vero, ma prima di trovare un punto d’incontro, se ne sono dette di tutti i colori. Continua dopo la foto









Francesca De André ha più volte sostenuto di trovarsi bene con Gennaro, ma nei suoi confronti comunque non prova un forte sentimento. Sono solo amici. Ovviamente nessuno ha mai creduto alle sue parole, nemmeno Barbara d’Urso che, durante la semifinale, le ha chiesto di raccontare tutta la verità. Conclusa la puntata, Francesca ha avuto un’altra scenata di gelosia, accanendosi contro Gennaro. Continua dopo la foto





Dopo la discussione, Francesca De André era andata in confessionale: “Ha fatto una scenata che veramente… Non c’è stata nessuna discussione in cui ha preso le mie parti. Ha pensato solo a lui”. Le parole di Gennaro Lillio erano state invece queste: “Sono ferito, triste, dubbioso. Non riesco a darmi una risposta. Tra l’altro ho ragione”. Continua dopo la foto







E ancora: “Sono rimasto scioccato: una persona che passa dall’amore all’odio non l’ho mai vista. Due estremi. Per me ormai siamo in sei, non più in sette. Stop”. Ma comunque alcune esternazioni fatte da Francesca restano: “Adesso che sei in finale, mi dai addosso come un treno. C’è qualcosa che non torna. Lui è un calcolatore”. Le serve semplicemente un bacio per farle cambiare idea?. Manca poco alla finale e ogni verità sarà rivelata.

