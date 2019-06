Sossio Aruta e Ursula Bennardo hanno finalmente coronato il loro sogno d’amore, vivono insieme e aspettano una figlia, eppure qualcosa sembrerebbe essersi già incrinato tra i due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne. A renderlo noto al pubblico è stata proprio Ursula. La donna, che ha 40 anni e fa la parrucchiera a Taranto, città dove da qualche mese vive anche Sossio, ha dei dubbi in merito al sentimento del compagno e glielo confida in una lettera pubblicata sul settimanale Di Più.

"Il nostro rapporto è un po' cambiato. Ha avuto modo di diventare qualcosa di diverso, di più completo. Di strano, a volte. Qualcosa fatto delle nostre abitudini passate, ma anche di nuove cose. Nel primo mese di gravidanza ho notato un tuo cambiamento nei miei confronti. Mi hai cercata di meno, come se la mia pancia di donna incinta ti creasse timori, come se ti impaurisse il fatto di potermi stringere forte durante i nostri incontri", si legge nella lettera di Ursula.









"Sossio, dimmi la verità: – prosegue – è cambiato qualcosa tra noi? Mi ami ancora? Ami la bambina che porto in grembo? Ho avuto la sensazione che tu ti stessi allontanando. Raffreddando. Oppure che avessi paura per il futuro, per me e per la salute della nostra bambina." La gravidanza è arrivata nelle loro vite per suggellare un amore che per lungo tempo è stato tormentato, ma che con costanza e dedizione è riuscito a superare tutte le difficoltà che si sono presentate nel corso della loro frequentazione.





Dopo essere usciti mano nella mano dagli studi Elios, Sossio e Ursula hanno deciso di mettere alla prova il proprio rapporto la scorsa estate quando si misero in gioco nel reality delle tentazioni di Canale 5, Temptation Island. Proprio in quei ventuno giorni tra di loro sono nate tantissime incomprensioni, per lo più dovute alla vicinanza di Sossio ad una delle single del villaggio dei fidanzati.





Tornati dalla Sardegna, Ursula aveva messo un punto definitivo alla loro relazione. Entrambi erano quindi tornati a Uomini e Donne per provare a dimenticarsi a vicenda. Tutti e due hanno avuto modo di conoscere altre persone, ma nulla è riuscito a scalfire il sentimento che provavano l’uno per l’altra. Così i due sono tornati insieme e hanno deciso di allargare la famiglia.

