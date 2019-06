Chiara Ferragni nuda sui social: ecco la foto da 1 milione di like

Chiara Ferragni non è una che riesce a stare lontano dai riflettori e pure questa volta non si è smentita. L’influencer cremonese moglie di Fedez, sta facendo molto parlare di sé in queste ore. Il motivo sarà sicuramente la sua nuova capsule collection di trucco firmata Lancome. Grazie infatti al grande marchio, la Ferragni è riuscita a creare la sua linea di make-up a edizione limitata. Un progetto che ha fatto molto parlare, soprattutto per il costo che molti definiscono non accessibile. Ma Chiara non si ferma mai e con il suo profilo Instagram aggiorna sempre i suoi seguaci di ogni suo passo o cambiamento.

Come negli ultimi giorni quando ancora una volta ha deciso di dare una svolta al suo look con una nuova pettinatura da urlo. Anche l’incredibile scelta dell’influencer di sfoggiare un caschetto biondo per il festival di Cannes è stata notata dai suoi follower che di pronta risposta hanno chiesto il perché. Chiara Ferragni alla fine però ha rivelato che non aveva stravolto il suo look poiché aveva utilizzato soltanto una parrucca. Continua dopo la foto









Proprio con quest’ultima l’influencer ha pubblicato una foto molto particolare nelle ultime ore. Sì perché Chiara Ferragni ama aggiornare il suo profilo Instagram e lo fa sicuramente seguendo uno schema ben preciso. Le foto che pubblica, a distanza di poche ore, riguardano sempre i suoi progetti, impegni e in diversi casi anche la sua bellissima famiglia. Nelle ultime ore però l’influencer ha pubblicato una foto diversa dal solito. Continua dopo la foto





L’unico indumento, se così si può definire, è solo la parrucca. Chiara Ferragni si mostra infatti completamente in topless e a coprire il tutto senza essere eccessiva, utilizza la mano. La didascalia della foto sottolinea che anche non avendo una grande taglia, secondo la Ferragni, possiede comunque un grande cuore. Lo scatto ha avuto in poche ore più di un milione di mi piace, per non parlare dei commenti presenti sotto la foto che incoraggiano l’influencer per il gesto coraggioso. Continua dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram Small boobs, big heart ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 9 Giu 2019 alle ore 10:47 PDT



Nasce a Cremona da Marco Ferragni, dentista, e Marina Di Guardo, scrittrice. Ha due sorelle minori, Francesca e Valentina. Ha frequentato il liceo classico “Daniele Manin” di Cremona. Nell’ottobre 2016 ha ufficializzato la relazione con il rapper italiano Fedez; il primogenito della coppia, Leone Lucia Ferragni, è nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood, contea di Los Angeles. La coppia si è sposata il 1º settembre 2018 a Noto, in Sicilia, con una cerimonia privata destinata ad amici e parenti.

