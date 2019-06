GF, la verità su Gennaro e Daniele. Svelato l’ultimo grande segreto della Casa

Quando manca poco alla fine del Grande Fratello, dentro la casa è tempo di confessioni. A tenere banco è quella tra Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro, due dei concorrenti più chiacchierati di quest’edizione altrettanto discussa, erano amici ancor prima di entrare nella Casa del Grande Fratello 2019. A ribadirlo è stato proprio Daniele ai suoi compagni durante il gioco che oggi gli autori hanno preparato per i finalisti: i concorrenti avrebbero dovuto dire qualcosa sul concorrente il cui nome era scritto sul foglietto che avrebbero pescato. Daniele ha pescato il nome di Gennaro e da lì ha iniziato a parlare a tutti non solo del loro rapporto ma anche della promessa che entrambi si son fatti prima di cominciare il loro percorso nel reality show di Canale 5.

“Gennaro – queste le parole di Daniele – era un mio amico anche prima di entrare, quindi noi abbiamo fatto una promessa all’inizio del nostro percorso: visto che io e te ci conosciamo viviamoci la Casa”. Continua dopo la foto









Quindi continua: “Col senno di poi l’unica cosa che mi dispiace, siccome ho avuto modo di conoscere lati del tuo carattere che prima non conoscevo, di non esserti stato più vicino durante questo percorso perché ho trovato veramente una bella persona. Avremo modo, una volta usciti di qui, di continuare a stare insieme”. Continua dopo la foto





Si scorge tanto affetto nelle parole di Daniele Dal Moro ma non solo, perché il suo discorso è stato anche un modo per chiarire quello che un po’ tutti ci aspettavamo: sapevamo che i due fossero amici ma ci chiedevamo, appunto, come mai non stessero tanto tempo insieme nella Casa e perché l’uno intervenisse poco nelle faccende dell’altro. La risposta è finalmente arrivata: i due hanno deciso di comune accordo di non fare comunella per evitare di non viversi a pieno l’esperienza. Continua dopo la foto







Gennaro ha senz’altro maggiori chance rispetto a Daniele Dal Maro sebbene sia penalizzato fortemente dalla sua vicinanza a Francesca De André, personaggio che ha diviso un po’ tutti e che ha davvero fatto parlare di sé. Daniele non è mai riuscito ad emergere davvero, quindi non lo abbiamo mai preso in considerazione per la vittoria finale.

Ti potrebbe anche interessare: Cecilia e Ignazio, gaffe hot: mostrano la stanza e tutti notano quello speciale ‘giochino’

fbq('track', 'STORIE');