“Lo so che ti piace”. Barbara D’Urso, stavolta, resta senza parole: che figura

Siparietto a luci rosse a “Pomeriggio Cinque”. Barbara D’Urso invita il giovanissimo youtuber Denis Dosio a fare un provino per Lory Del Santo, regista del capolavoro trash “The Lady”, e scatta la gaffe degna del primissimo posto dei Nuovi Mostri di “Striscia La Notizia”. Denis Dosio deve cercare di rimorchiare la d’Urso e il ragazzo tanto bello quanto simpatico commette un imperdonabile scivolone: “Ciao tesoro, conosco un posticino qui dietro. So che ti piace il pesce! Ti porto a mangiare il pesce”. Imbarazzo e sorrisi, ma Dosio riesce a peggiorare la situazione: “Non intendevo quel pesce…”.

Per Barbara D’Urso non è stata la sola gaffe. Una scenetta, sebbene diversa, si è ripetuta nella puntata del 7 giugno di Pomeriggio 5. La presentatrice campana è infatti incappata in uno spiacevole inconveniente alla fine della diretta odierna, caratterizzata dai racconti di molti protagonisti del Grande Fratello. Tra questi anche quello di Valentina Vignali, la quale ha raccontato di come sia notevolmente ingrassata all’interno della Casa. Continua dopo la foto









Cosa è successo dunque di così disdicevole? Ebbene, alla fine della puntata Barbara D’Urso si è dimenticata di salutare il suo pubblico come fa quotidianamente. La presentatrice era infatti convinta che ci fosse ancora un ultimo stacco pubblicitario prima del ritorno in onda, quando in realtà la puntata si era già conclusa. Una fatale dimenticanza per Barbarella, da sempre abituata a salutare calorosamente il pubblico in studio e quello a casa alla fine di ogni puntata. Continua dopo la foto





Accortasi della gaffe, Barbara D’Urso non ha tardato a farsi sentire con i suoi fan sui propri canali social, per poter spiegare il motivo della dimenticanza: “Non so se vi rendete conto di cosa ho appena fatto? Sono adesso in camerino e mi sono resa conto che in diretta ho detto “Ci vediamo fra pochissimo” ero convinta di lanciare un’altra pubblicità. Continua dopo la foto







Sono talmente piena di pubblicità, e ne sono felice, che ero convinta ce ne fosse un’altra e quindi vi avrei salutato dopo. E invece ho detto “Si arrivo subito, ci vediamo dopo”, e tutti mi facevano segni che non capivo, e poi è finita la trasmissione e io sono rimasta li come una deficiente”.

