A dare le notizia è stato il diretto interessato. Nicolò Ferrari lo ha annunciato suoi social, come suo costume: nelle ultime ore è morto il nonno. Recentemente, il giovane aveva spiegato di aver rallentato l’attività social per restare vicino al caro parente, ricoverato in ospedale. Poi, la brutta notizia.

Pur senza entrare nei dettagli, Nicolò Ferrari ha spiegato in una Story su Instagram che il nonno se n’è andato dopo giorni di grande sofferenza: “Nonno, riposa in pace. Hai combattuto come un leone per più di una settimana, ora non soffrirai più. Mi manchi già”. Anche la sorella Clarissa ha pubblicato un messaggio di cordoglio: “Sarai sempre nel mio cuore. Ciao nonno”. Nicolò Ferrari e Clarissa sono molto legati e provengono da una famiglia decisamente benestante: il padre è un noto imprenditore nel settore servizi, mentre sua madre Susanna vive in Costa Azzurra. Ha una sorella di nome Clarissa (1992) alla quale è molto legato anche se vivono in città diverse. Continua dopo la foto









Lui, infatti, vive a Milano e studia giurisprudenza all’Università Cattolica, ma la sua più grande passione è la politica. Gli piace viaggiare, guidare macchine lussuose e frequentare locali alla moda. Il ragazzo inoltre è molto attento alla sua immagine e spende la maggior parte dei suoi soldi in vestiti. Ad aprile del 2019 l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha pubblicato diverse Instagram stories in cui mostra il suo volto ed inevitabilmente anche il naso bendato. Continua dopo la foto





Nicolò, insieme alla fidanzata Jelena, ha fatto ricorso alla chirurgia estetica per dare un nuovo profilo al suo naso. A causa di questo intervento ha ricevuto numerose critiche ma egli stesso ha ammesso che ha ritenuto opportuno comunicarlo a chi lo segue in quanto la differenza, una volta postate nuove foto, si sarebbe vista. Prima di diventare famoso, Nicolò dichiara di aver avuto una storia d’amore importante e travagliata. Continua dopo la foto







Durante la sua partecipazione al programma Riccanza, ha un flirt con Anna Fongaro. Nel 2017 corteggia Nilufar Addati a Uomini e Donne, ma la ragazza non lo sceglie. Nel 2018 gli viene attribuito un flirt con Marta Pasqualato, anche lei corteggiatrice, ma i due dichiarano di essere solo buoni amici. Ad aprile del 2019 risulta essere fidanzato con una ragazza di nome Jelena, conosciuta durante la sua esperienza fuori dall’Italia.

