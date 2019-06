Che non stia simpatica al pubblico a casa, si era già capito. Ma adesso contro Francesca De André ci si mettono anche gli inquilini della casa del Grande Fratello. La figlia di Cristiano De André, e nipote del celebre cantautore genovese Fabrizio, ha sicuramente avuto un percorso facile durante la permanenza nel reality show condotto da Barbara D’Urso: dalla diffida del padre al tradimento del suo fidanzato Giorgio Tambellini.

Insomma, alla lista mancava solo che avesse i suoi compagni d’avventura contro. Ed ecco che stamattina gli altri inquilini si sono confrontati e tutti si trovano d’accordo sul fatto di non riuscire più a sopportare il disordine di Francesca. Vediamo più nel dettaglio di cosa accusano Francesca De André. Non è la prima volta che Francesca De André lascerebbe la cucina sporca e asciugami disseminati in tutta la Casa e questa volta, Enrico non ci ha visto più e ha fatto una ramanzina ai suoi coinquilini. (Continua a leggere dopo la foto)









Francesca, però, ha fatto finta di niente preferendo rimanere in disparte. Le disattenzioni di Francesca potrebbero essere il nuovo pretesto per scatenarla: basta un nonnulla per farle perdere la pazienza. I concorrenti, però, non vogliono più soprassedere a certi comportamenti. (Continua a leggere dopo la foto)





“Richiamo ufficiale: c’è da pulire tutto. La cucina è inguardabile, il bagno è peggio. Tutti quegli asciugamani che si trovano in bagno, che facciamo, li buttiamo nel magazzino?”, ha detto Enrico agli altri concorrenti. Enrico, Daniele ed Erica – nonostante non fossero loro gli artefici di tale incuria – si sono messi all’opera per far splendere la cucina. Mentre gli altri si davano da fare, Francesca e Gennaro erano intenti a baciarsi e a coccolarsi in giardino. (Continua a leggere dopo la foto)





A questo punto Daniele si è avvicinato a Enrico e gli ha detto: “Non mette mai niente a posto. Gennaro lava i piatti: è lui che aiuta Francesa. Ci sono tre quarti della roba di Francesca in giro”. Enrico ha aggiunto: “Questa è casa sua e noi siamo gli ospiti”.

Andrea Piovan: chi è la voce dei servizi ‘choc’ di “Live – Non è la d’Urso”