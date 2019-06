Grande Fratello Vip, fuori Ilary Blasi: ecco chi piazzano alla conduzione

La macchina del Grande Fratello Vip si sta già muovendo. Nonostante le versione “nip” non sia ancora finita, in Mediaset già si inizia a parlare di chi sarà al timone del reality di Canale 5. L’abbandono di Ilary Blasi è ormai certo, la conduttrice ha infatti preferito non riconfermarsi per il quarto anno consecutivo. Dopo un 2018 intenso, con la conduzione di tre programmi, Balalaika, Wind Summer Festival e Grande Fratello Vip, per la Blasi è giunto il momento di cambiare rotta.

Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, Ilary Blasi potrebbe andare al timone di un programma altrettanto amato dal pubblico: Temptation Island Vip. Dopo il successo dello scorso anno con Simona Ventura, ora si pensa a chi la sostituirà visto il suo passaggio in Rai. Il nome di Ilary è quello che si è imposto maggiormente in questi mesi, tuttavia ancora non c'è nulla di certo.









Per quanto riguarda il Grande Fratello Vip tra i nomi più gettonati per la conduzione del Grande Fratello Vip c'era Barbara D'Urso. Si era parlato di una possibile "unione" tra la versione Vip e Nip, sotto la conduzione della D'Urso, ma secondo quanto riportato dai quotidiani al timone dell'edizione vip del Grande Fratello ci saranno Alessia Marcuzzi e Alfonso Signorini. I due hanno lavorato insieme per svariati anni sia al Grande Fratello sia a L'Isola dei Famosi, dove hanno sempre rivestito i ruoli di opinionista e conduttrice.





Secondo 361Magazine, testata online diretta da Alfonso Signorini, a condurre il Grande Fratello Vip sarà infatti la coppia. "È stata confermata la presenza di Alfonso Signorini al Grande Fratello Vip e la novità è che a co-condurre accanto ad Alessia Marcuzzi ci sarà solo lui.", si legge sul settimanale condotto proprio da Alfonso Signorini.





La Marcuzzi, quindi, prenderà il posto che fino a qualche mese fa era stato di Ilary Blasi. Alessia d’altro canto, senza la sua Isola di Famosi era rimasta libera da ogni impegno rendendo così possibile il suo ritorno al timone della trasmissione che l’ha consacrata professionalmente anni fa. Alfonso Signorini, oltre al ruolo di opinionista, sarà anche uno dei nuovi professori di Amici, come sottolineato sempre da 361Magazine. Signorini andrà a sostituire Alex Britti e dunque per il giornalista si prospetta un anno televisivo molto pieno.

