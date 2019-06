Francesca, 8 anni dopo il Grande Fratello è diventata così. Una vita stravolta

Nella puntata di “All together” di giovedì 6 giugno abbiamo rivisto un volto noto della televisione. Si tratta di Francesca Giaccari, concorrente del Grande Fratello 11 che all’interno della casa aveva avuto una relazione con Matteo Cascini. Usciti dal GF i due sono stati insieme un anno ma la loro storia è giunta al termine nel 2012. A prendere la decisione della rottura era stato Matteo, che l’aveva lasciata con un semplice biglietto lasciato sul comodino. Questo almeno era quanto che aveva raccontato all’epoca Francesca sul suo profilo di Facebook.

"Ho deciso di raccontarvi qualcosa di molto importante… Siamo tutti così diversi che la bellezza della vita sta proprio in questo! C'e chi reagisce al dolore con il silenzio e chi lo fa con un sorriso in più non perdendo di vista l'entusiasmo della vita! Sto cercando di dare un senso ad un Biglietto lasciato lì sul comodino una settimana fa senza motivo lasciandomi un grande vuoto e dolore.. E poi il nulla! E sono qui ad aspettare cercando la forza di non farmi vedere giù questa la verità…", aveva scritto.









Ma che fine ha fatto Francesca? Come detto, l'ex gieffina ha deciso di partecipare al programma condotto da J-Ax e Michelle Hunziker. "Sono Francesca Giaccari, vengo dalla provincia di Lecce e mi sto per laureare in naturopatia. Mi piace aiutare le persone da sempre, soprattutto mi piace farle divertire e mi piace condividere. Adesso voglio dedicarmi a voi", così si è presentata ad All together now prima di esibirsi ne Il paradiso di Patty Pravo. Una buona esibizione per Francesca Giaccari, che ha ottenuto 57 punti e per il momento resta in lizza per l'accesso alle semifinali.





Francesca Giaccari è anche nota per una polemica che risale al 2012: l'ex gieffina è stata esclusa da Sanremo Social, la vetrina dedicata ai giovani esordienti. Un duro attacco alla Rai quello della Giaccari, che accusò la televisione di Stato di aver volutamente boicottato i partecipanti al concorso che provenivano dalle reti Mediaset. Il suo brano fu uno dei più votati dalla rete e tra i favori dei social network, una canzone molto delicata che parlava di banchieri e pedofilia.





🎶 Non ti accorgi che… io amo già teee 🎶#AllTogetherNow pic.twitter.com/eqc73lfZxn — Mediaset Play (@MediasetPlay) 6 giugno 2019

Nel cast del Gf 11, la classe 1984 di San Pietro Vernotico vanta nel suo passato anche la partecipazione a Miss Italia ed ha avviato la sua carriera da cantante da qualche anno: come aveva raccontato a Leggo, tutto è partito dall’esperienza vissuta in Australia, dove è divenuta famosa con il nome d’arte di Franky.

