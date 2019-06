GF, Francesca De André e la bestemmia: la decisione di Mediaset

Francesca De André finisce sulla graticola. Colpa di una bestemmia che avrebbe pronunciato dentro la casa del Grande Fratello. Non appena la voce ha iniziato a circolare, sui social è scoppiata una vera bufera con un video che incriminerebbe la 29enne. Parole soffocati e poco chiare non sufficienti per fare chiarezza. Così non la pensano i tanti accusatori della ragazza, che proprio nei giorni scorsi si è lamentata di essere sempre sotto pressione. Così la pensa il Grande Fratello che, attraverso un comunicato ufficiale, ha deciso di non non squalificarla. Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Francesca De André “non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma”.

Queste le parole ufficiali del programma di Canale 5. Il comunicato è stato pubblicato sui profili social del reality e ha chiarito del tutto una vicenda che rischiava di protrarsi ancora per qualche giorno, con tanto di polemiche al seguito.









Ricordiamo che lo show non è la prima volta che si trova a dover gestire dei casi di bestemmie vere o presunte. Molti affezionati al programma ricorderanno la seconda edizione Vip del reality, quando furono eliminati Marco Predolin e Gianluca Impastato. Francesca De André prosegue il suo cammino in direzione della finale. Nel frattempo si è riappacificata con Gennaro, dopo che con quest'ultimo è stata protagonista di una furibonda lite.





La ragazza ha più volte detto di trovarsi bene con Lillio, ma, d'altro canto, pare che nei suoi confronti non nutra un fortissimo sentimento. Secondo Barbara D'Urso la storia tra la De André e Giorgio non sarebbe ancora finita. La gieffina è ancora molto innamorata di lui e questo, alla fine, potrebbe portala a ritornare indietro sui suoi passi. La sorella, ospite nei giorni scorsi Pomeriggio Cinque, ha detto che spera di vedere voltare pagina alla gieffina.







Dello stesso parere, invece, sembra non essere Barbara d’Urso che, commentando in diretta la lite tra Gennaro e Francesca al Gf, ha dichiarato: “Sono certa che Francesca uscirà dalla Casa e andrà a Firenze da Giorgio […] ha perso il nome della ragione”. Intanto, in queste ore, la De André ha minacciato di abbandonare il reality. La tensione è alle stelle e testa e cuore sembrano ancora darle il tormento.

