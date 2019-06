GF: Francesca De André e Gennaro, passione scoppiata. Tutto alla luce del sole

Dopo la tempesta, è decisamente tornato il sereno tra Francesca De André e Gennaro Lillio: i concorrenti di questo GF 16 che si sono finalmente abbandonati alla passione alla luce del sole. Solo pochi giorni fa, dopo l’ultima diretta, c’era stato un forte gelo tra i due. “Sono ferito, triste, dubbioso – diceva lui – Non riesco a darmi una risposta. Tra l’altro ho ragione. Sono rimasto scioccato: una persona che passa dall’amore all’odio non l’ho mai vista. Due estremi. Per me ormai siamo in sei, non più in sette. Stop”.

Ma dopo le scenate di gelosia, le liti e le minacce i due hanno fatto pace. Il riavvicinamento si è concretizzato nel cuore della notte e si concluso con un bacio alle prime luci del mattino ma privato: i sono nascosti sotto un cuscino per non farsi vedere dalle telecamere, ma dai filmati il gesto è inequivocabile. (Continua dopo la foto)









Adesso invece i due inquilini della Casa si sono scambiati tenere effusioni in giardino. Gennaro ha anche detto di essere molto attratto da Francesca e le accese discussioni avvenute dopo la diretta di lunedì scorso sembrano ormai solo un lontano ricordo. Si sono chiariti e, finalmente, abbandonati al coinvolgimento che era evidente sin dai primi giorni del reality. (Continua dopo la foto)





“Spesso sentirmi dire determinate cose mi ha fatto male – ha detto Gennaro a Francesca – però molte volte ci sono passato sopra per il legame che ho con te e il fatto che io mi senta particolarmente preso e attratto da te”. “Se dovesse essere sempre così io non potrei mai essere felice stando bene due o tre giorni e poi sentire determinate cose, perché non è la discussione in sé, ma sono le parole dette a fare male”. (Continua dopo le foto)







Ora però sembra che tutto sia tornato a posto e i baci passionali in giardino ne sono una prova. Ma nelle ultime ore la De André ha avuto un momento di sconforto dopo la prova commissionata dal GF: scrivere una lettera speciale a una persona fuori dalla Casa. Francesca non ha escluso l’ipotesi di scrivere al padre ma è apparsa molto titubante e già sconfitta in partenza: “Troppa roba! Non ho voglia di star male ancora, basta! Sai quante parole ho scritto, quante ne ho dette, quante ne ho fatte… Sono un po’ stanca! Lo so che lo faresti perché non sai quello che non c’è stato! Anche io te lo consiglierei se fossi al mio posto ma perché non sai tutte le volte che l’ho già fatto”. Gennaro le ha suggerito di esporsi. Lei seguirà il suo consiglio?

