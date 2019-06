Annalisa, la rivelazione su Maria De Filippi: “Tutto è successo 10 anni fa”

Sulle pagine di Grazia, in occasione dell’uscita dell’ultima hit, Avocado Toast, Annalisa ripercorre le tappe più importanti della sua carriera, nata oramai quasi 10 anni fa grazie ad Amici e a Maria De Filippi, che seppe vedere oltre la timidezza della cantante e riuscì a spronarla nel modo giusto. Queen Mary, infatti, fu provvidenziale nel suo percorso e grazie ad un duro rimprovero, soltanto ora Nali ha compreso a fondo la lezione. La cantante ha svelato di essere stata avvertita: “Annalisa impara a fidarti degli altri, lascia che la tua musica cammini da sola, senza dare continuamente spiegazioni“, queste le parole di Maria che spronò l’artista ad andare avanti per la propria strada, e così – per fortuna – ha fatto!

Ancora presente il senso di gratitudine nei suoi confronti: “I suggerimenti su cui ho lavorato di più sono quelli di Maria De Filippi, che riguardano il mio modo di essere. Con lei ho imparato a rispettare la paura“. Annalisa Scarrone, nota semplicemente come Annalisa è nata a Savona. Continua dopo la foto









Dopo alcune esperienze nell’ambito musicale con due gruppi musicali, è divenuta nota come cantante solista nel 2010, partecipando alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, classificandosi seconda e ottenendo il Premio della critica (premio vinto anche l’anno dopo ad Amici Big).

Successivamente ha preso più volte parte al Festival di Sanremo nella categoria Big, giungendo nona nel 2013 con Scintille,quarta nel 2015 con Una finestra tra le stelle, undicesima nel 2016 con Il diluvio universale e terza nel 2018 con Il mondo prima di te. Continua dopo la foto





Nel corso della sua carriera ha ricevuto inoltre numerosi premi e riconoscimenti, tra cui un MTV Europe Music Awards,un Wind Music Awards,un Premio Lunezia, due Premio Videoclip Italiano, due Velvet Awards,e un premio Mia Martini 2014. Il 22 gennaio 2018 è stato annunciato il sesto album Bye Bye, pubblicato il successivo 16 febbraio. Continua dopo la foto







L’album è stato anticipato dal secondo singolo Il mondo prima di te, presentato al Festival di Sanremo 2018 e classificatosi terzo nella medesima manifestazione. Il 4 giugno 2019 è stato pubblicato il singolo inedito Avocado Toast, presentato per la prima volta dal vivo all’Arena di Verona in occasione dei Seat Music Awards.

