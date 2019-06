Ultimo giorno per Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che oggi hanno salutato il pubblico di Mattino 5 per la pausa estiva. I due padroni di casa hanno ringraziato i telespettatori per l’affetto dimostrato in questa edizione particolarmente fortunata. Il programma – contenitore della mattina di Canale 5 ha infatti raggiunto risultati eccezionali tenendo il passo all’agguerrita concorrenza di Rai1.

“È stata una stagione particolarmente felice anche dal punto di vista degli ascolti. Ringrazio tutti voi per questo successo”, ha detto la Panicucci ringraziando poi anche tutti gli addetti ai lavori che hanno contribuito a questo successo. Da Mauro Crippa a Claudio Brachino al direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, alla regista Roberta Bellini. E il collega Vecchi: “Ringrazio te, è stata una bellissima stagione”. “Ci rivediamo il 9 settembre. È stato un lungo cammino”, ha concluso Federica prima di procedere al taglio della torta e alla consegna dei fiori. (Continua dopo la foto)









Ma per Federica è stata un’ultima puntata anche molto emozionante. Ha chiuso in bellezza questa meravigliosa stagione da conduttrice con un momento molto romantico. Il fidanzato e manager Marco Bacini è sempre accanto a lei ma preferisce non mostrarsi in pubblico, soprattutto in televisione. Questa volta, però, ha fatto un’eccezione e ha voluto accontentare la sua amata lasciandosi ‘trasportare’ al centro dello studio. (Continua dopo la foto)





Con la complicità di Mariano Apicella, la padrona di casa ha invitato il fidanzato a ballare una romanticissima versione di ‘Anema e core’ di Roberto Murolo. I due hanno ballato abbracciati al centro dello studio, regalando così al pubblico e ai presenti in studio un momento davvero romantico. Breve ma intenso: dopo il ballo, Marco decide di tornare dietro le quinte. E lei: “Ti sei ripreso?!”. (Continua dopo le foto)







Il parterre di ospiti, capitanato da Rudy Smaila, ha poi scherzato sul fatto che la coppia possa convolare, a breve, a nozze come tanti colleghi. “Guardando tutti questi matrimoni dell’estate, ho visto che venivi citata anche tu”, le dice Rudy. E la Panicucci, con il sorriso: “Ma cosa stai dicendo?”. “Forse mi sbaglio, ma ho visto questa notizia su internet”, aggiunge ancora il figlio di Umberto Smaila. La conduttrice di Mattino 5 non conferma e non smentisce, ma si limita ad aggiungere: “Lo dicono…”.

