“Angela e Alessio di UeD si sono già lasciati”. Poi arriva la confessione di lui

Solo pochi giorni fa il pubblico di Uomini e Donne assisteva alla scelta della bella Angela Nasti. Come anticipato da Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, si è svolta rigorosamente in diretta per evitare anticipazioni e fughe di notizie e la decisione della tronista (sorella della più famosa Chiara) è stata una sorpresa. Molti infatti erano convinti che ad aver conquistato il suo cuore fosse stato Luca Daffré, con cui si era scambiata un bacio passionale. E invece Angela è uscita dallo studio con Alessio Campoli.

Il ‘rivale’, Luca c’è rimasto malissimo. In studio ha mantenuto la calma e ringraziato tutti, ha abbandonato la scena e augurato alla tronista grande felicità. Ma una volta nel suo camerino, però, è scoppiato a piangere senza riuscire più a nascondere la profonda delusione. “A me dispiace non arrivare alle persone per quello che sono veramente – ha detto fra le lacrime -, sono stufo di essere visto solo come il solito bello che non balla. Io questa volta ci speravo, con lei sono andato anche tanto oltre”. (Continua dopo la foto)









Succedeva tutto una settimana fa circa, ma già circola la voce di rottura tra Angela e Alessio. I fan non hanno più visto foto che li ritraggono insieme e lei è andata in vacanza a Ibiza con la sua famiglia ma senza il fidanzato. Con Angela ci sono il papà, la mamma e la sorella Chiara. Perché Alessio non è con lei? Un dettaglio, questo, che ha mandato subito “nel panico” i telespettatori. Dunque il sospetto degli utenti che la neo coppia si sia già detta addio. (Continua dopo la foto)





Ma quando è iniziata a circolare con insistenza la voce che tra loro era finita, Alessio ha deciso di intervenire. Prima che la situazione degenerasse, l’ex corteggiatore ha deciso di smentire categoricamente di avere lasciato la compagna, partita per una breve vacanza con i propri familiari: “Ragazze sto facendo questo video per un motivo – ha fatto sapere Alessio – È da una settimana che sto leggendo una serie di notizie che stanno uscendo da pagine di gossip e quant’altro e non so sulla base di cosa”. (Continua dopo le foto)







“Sto facendo questo video per lo più per le persone che stanno scrivendo a me e so anche a Baby Nasti, che ha sfoggiato il suo nuovo nome, il suo cavallo di battaglia – ha continuato -, e detto questo niente tra me e Angela non è successo assolutamente niente, non ci siamo né lasciati né tanto meno abbiamo litigato. Sta succedendo la cosa più semplice del mondo: è in vacanza con la sua famiglia, tornerà quando tornerà, io sono a Roma, scenderò quando scenderò. Detto questo spero che il cerchio di questa settimana si chiuda e di aver eliminato ogni vostro dubbio”.

