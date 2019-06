Francesca De André, il caso bestemmia: la decisione irrevocabile del GF

Francesca De André è senza dubbio la concorrente più chiacchierata di questa 16esima edizione del Grande Fratello. Intanto perché da settimane è divisa tra la vicenda presunto tradimento dell’ex fidanzato, Giorgio Tambellini, e le insistenze di Gennaro Lillio, il gieffino che sin dall’inizio si è dichiarato molto preso e attratto da lei. Che dice di considerarlo solo un amico, nonostante le sue frequenti scenate di gelosia. Come quella dopo l’ultima diretta, a cui è seguito un momento di gelo tra i due.

“Sono ferito, triste, dubbioso – ha commentato lui – Non riesco a darmi una risposta. Tra l’altro ho ragione. Sono rimasto scioccato: una persona che passa dall’amore all’odio non l’ho mai vista. Due estremi. Per me ormai siamo in sei, non più in sette. Stop”. Ma poi è scoccato un altro bacio e Francesca e Gennaro hanno fatto pace. (Continua a leggere dopo la foto)









E così, dopo le scenate, le liti e le minacce tra i due è tornato il sereno. Nella serata di mercoledì 5 maggio la figlia di Cristiano De André è finita nuovamente nell’occhio del ciclone per una presunta bestemmia. Come riporta il sito Bitchyf, nelle ultime ore sta circolando in rete una clip in cui sono quasi tutti certi di sentire una bestemmia. L’audio con la voce di Francesca in sottofondo è molto disturbato, ma c’è chi non ha dubbi. La palla è passata al Grande Fratello, che ha fatto tutte le verifiche del caso e ha preso una decisione. (Continua a leggere dopo la foto)





Tanti i fan che si sono espressi sulla vicenda: alcuni non hanno avuto dubbi (“Ha bestemmiato, fuori!”), altri hanno invitato coloro che hanno puntato il dito a riascoltare bene, sostenendo che la ragazza non ha bestemmiato (“Dice ‘al posto mio’”). A far luce in via definitiva sulla vicenda ci ha pensato proprio il Grande Fratello. (Continua a leggere dopo la foto)





“Grande Fratello, dopo aver effettuato le dovute verifiche, comunica che Francesca De André non ha pronunciato alcuna bestemmia nel corso del programma”. Il comunicato è stato pubblicato sui profili social del reality e ha chiarito del tutto una vicenda. Non è la prima volta che si trova a dover gestire dei casi di bestemmie vere o presunte. Nella seconda edizione Vip del reality furono eliminati Marco Predolin e Gianluca Impastato.

