Pippo Franco: furia contro Barbara D’Urso. Ma l’attore viene stoppato in diretta tv

A Storie Italiane, Eleonora Daniele ha intervistato Pippo Franco, amico da una vita di Pamela Prati. I due hanno lavorato insieme per tanti, soprattutto durante gli spettacolo del ‘Bagaglino’, dove Pamela ricopriva il ruolo di prima donna e faceva impazzire gli italiani con i suoi sensuali balli. Una carriera meravigliosa, quella della Prati, che però negli utlimi mesi ha subito un brusco colpo a causa del ‘Caltagirone gate’, ovvero le nozze annunciate in pompa magna con il fantomatico imprenditore romano che in realtà non esiste.

Da mesi ormai non si fa altro che parlare e rimettere insieme tutti i tasselli dell’intricato caso di gossip, poi sfociato in un vero e proprio caso di cronaca, e il conduttore amico di Pamela Prati è stato intervistato da Eleonora Daniele per dare il suo parere. ”Con la Prati ho lavorato almeno una trentina d’anni, forse anche di più – spiega Franco – ti dico la mia opinione, che forse è diversa da quella comune”. (Continua a leggere dopo la foto)









”Secondo il mio punto di vista, – ha detto ancora Franco – questa vicenda del Prati-gate è sintomo di una fragilità interna, lei ha creduto di fare questa cosa in questo momento della sua vita perché probabilmente aveva un senso di solitudine e disperazione che l’ha spinta a costruire un caso che in qualche modo le giovasse, che le permettesse una presenza televisiva, e lei tutto sommato nel suo intento è riuscita”. Quindi la Daniele chiede a Franco cosa consiglia alla Prati. (Continua a leggere dopo la foto)





”Le dico di non prendersela per tutto il male che si è attirata, e le consiglio di guardare alla sua fragilità, alla solitudine, a come sta affrontando la sua età: sei sempre stata una persona amata – aggiunge – quindi faresti bene a sentire uno psichiatrica o uno psicologo, e a pregare lo spirito santo per farti uscire da questa situazione di difficoltà”. Il conduttore ha poi attaccato Barbara D’Urso e i programmi come Pomeriggio Cinque e Live – Barbara D’Urso che hanno trattato il caso di Pamela Prati. (Continua a leggere dopo la foto)





“La cosa che più mi scandalizza è tutto quello che c’è intorno. Oggi se non fai programmi di questo tipo, come la D’Urso che ha detto che ho visto la Madonna, non si fanno. Allora lei è cascata pure in questa trappola”, ha detto. Ma è stata prontamente interrotto da Eleonora Daniele, che gli ha spiegato di non parlare male di nessuna delle colleghe: “Non parlo né delle altre conduttrici, né degli altri programmi. Questo è un tuo pensiero e io non entro nel merito del lavoro di altre colleghe”, ha spiegato la conduttrice di Storie Italiane discostandosi dal pensiero di Pippo Franco.

Giulia De Lellis… che scoop! Lei e Andrea Iannone stanno insieme! E pensare che tra i tanti, ha scelto proprio un ex di Belen!