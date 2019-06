Thomas, dopo Amici il drastico cambiamento. Oggi lo ritroviamo così

Due anni fa Thomas Bocchimpani arrivava alle fasi finali di Amici, il talent di Maria De Filippi vinto da Andreas Muller e da allora il cantante ha pubblicato un Ep e un album, che ha esordito in testa alla classifica degli album più venduti del 2018. “Thomas 18 edition” ha avuto un grande successo ma da allora il giovane è cambiato molto.

Originario della provincia di Vicenza, ha cominciato ad approcciarsi al mondo della musica quando aveva soltanto 8 anni, prendendo lezioni sia di ballo che di canto. Thomas ha un contratto discografico con la MMLineProduction, stipulato a inizio anno dopo aver partecipato a un altro concorso dove ha cantato il brano Uptown Funkdi Bruno Mars, che ha poi presentato anche ad Amici.









Dalla fine del talent il giovane è cambiato, non solo musicalmente, ma che il suo look è molto diverso da quello che sfoggiava ad Amici. Tra i tanti che hanno commentato il nuovo look di Thomas, prontamente mostrato sui social, c'è anche Emma Muscat che gli ha fatto i complimenti per la scelta: "Love it – questo il suo commento – ti stanno benissimo". E ancora quelli delle fan, che vedono il nuovo look di Thomas più giovane e fresco.





"Voglio il ciuffoooooooooo, comunque stai bene anche così, staresti bene con qualsiasi cos (anche se voglio il ciuffo)", scrive una fan nostalgica del ciuffo che ormai lo contraddistingueva da anni. Ma cosa fa oggi il cantante? Dopo l'esperienza nel talent di Maria De Filippi Thomas continua a vivere di musica e ad aggiornare i suoi fan con numerosi post sulla sua vita e sulla sua carriera che non si può dire sia finita con il talent show (situazione invece comune a molti degli ex allievi dei programmi televisivi incentrati sulle competizioni musicali.





Prima di partecipare al programma televisivo “Amici”, durante il quale ha stregato tutti con la sua voce e una capacità di stare sul palco davvero fuori dal comune, Thomas ha partecipato diverse volte al Tour Music Fest. In due occasioni, nel 2012 e nel 2013, quando era ancora un giovanissimo artista, ha raggiunto la Semifinale del TMF mettendo in mostra già allora tutte le sue qualità.

