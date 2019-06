Marco Columbro in difficoltà economiche: Berlusconi compra la sua villa a 3 piani

Per moltissimi anni Marco Columbro è stato un volto famosissimo della televisione italiana e uno dei pilastri dei programmi Mediaset: come dimenticare le sue trasmissioni, da Scherzi a parte a Paperissima, oltre ai 13 Telegatti vinti, e tanto altro. Poi i suoi problemi di salute hanno avuto il sopravvento: un aneurisma cerebrale nel 2001 ha segnato la brusca interruzione della sua carriera. Tuttavia, l’ex conduttore sarebbe rimasto in amicizia con Silvio Berlusconi, che, a quanto pare, l’avrebbe recentemente aiutato. (Continua a leggere dopo la foto)









Dalle notizie che sono trapelate, Columbro si troverebbe a navigare in cattivissime acque dal punto di vista economico e l'amicizia con l'ex premier si sarebbe rivelata un aiuto importante in questa situazione. Secondo quanto riportato oggi dal quotidiano Il Tempo, infatti, Columbro avrebbe venduto proprio a Berlusconi (o meglio, alla Dueville, società di sua proprietà) la sua villa a tre piani a Basiglio, nel complesso Milano 3.





Un gesto di supporto per un amico di vecchia data, che gli consente senz'altro di risolvere una parte dei problemi economici. Il gesto non è nuovo all'ex premier, che era già intervenuto nei confronti di Mariano Apicella, al quale Berlusconi acquistò la villa a Roma, e di Danilo Mariani, l'ex pianista di Arcore, che gli vendette una casa nel senese.





Per quanto qualcuno possa obiettare che Silvio Berlusconi abbia magari agito per interesse, occorre però tenere presente un particolare molto importante: diverse delle imprese immobiliari di proprietà di Berlusconi, tra cui la Dueville appunto, sarebbero in forte perdita. Addirittura, un'altra di queste, la Idra avrebbe chiesto un prestito di 80 milioni ipotecando proprio Villa Certosa, una delle tre ville in Sardegna di cui è proprietario l'ex Cavaliere.