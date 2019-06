“Ma è lei?”. Tina Cipollari in bikini (a 28 anni): la foto al mare è pazzesca

Tina Cipollari è l’opinionista storica di Uomini e Donne, Amata dal pubblico per la sua schiettezza, ha iniziato il suo percorso all’interno del programma condotto da Maria De Filippi come corteggiatrice e poi tronista. Nata a Viterbo il 10 novembre del 1965 è diventata famosa e popolare per il suo ruolo di vamp nel programma condotto da Maria De Filippi, l’ex moglie di Chicco Nalli è sempre pronta a far valere le sue opinioni e le sue idee pur di scontrarsi con tronisti, corteggiatrici e colleghi opinionisti. Dalla loro storia matrimoniale sono nati Mattias, Gianluca e Francesco.

La vamp ha poi partecipato come concorrente a Pechino Express 2016 ed è stata nel cast come giurata di Selfie – Le cose cambiano. In questi anni, dopo ben tre gravidanze, la vamp più famosa della televisione italiana ha preso qualche chilo ma questo sembra non interessarle tanto. Dopo la fine del matrimonio con Kiko Nalli, Tina Cipollari ha ritrovato l'amore con il ristoratore toscano Vincenzo Ferrara.









Sui social, inoltre, è una vera e propria star, tanto che su Instagram non si contano le fanpage a lei dedicate. E proprio in una di queste è stata pubblicata una fotografia che la ritrae diversi anni fa al mare. Tina appare molto diversa da quella che conosciamo oggi. I capelli sono rossi e il fisico è asciutto. Grandi occhiali da sole come le star e costume da bagno fiorato. Immersa in acqua a riva, Tina sorride all'obbiettivo del fotografo. Una bella foto ricordo, che non ha niente a che fare con le fotografie professionali che siamo soliti vedere o con i selfie che si scatta e che pubblica sui social.





I follower ovviamente hanno commentato lo scatto pubblicato sulla pagina Instagram. Tina indossa una mise completamente diversa a quella che l'ha resa famosa. "Tina si è rifatta pure le labbra probabilmente altre cose in viso. Effettivamente ha un bellissimo viso ma fisicamente si è proprio lasciata andare non si può guardare. Poi se si vuole essere ipocriti e dire il contrario allora diciamolo" scrive qualcuno tra i critici. Un altro utente sembra essere d'accordo e definisce la foto del 1990 come stupenda: "Totalmente cambiata per colpa della chirurgia estetica, l'unica cosa che gli è rimasta e il seno, stupenda!!!".





"Oggi dovrebbe perdere qualche chilo perché è una bellissima donna. Non è una critica, devo perderli anche io!!!" "Bellissima donna infatti non so perché non fa dieta o palestra per rimettersi in forma, non è mai tardi. Purtroppo è invidiosa del fisico della Gemma che se pur vecchietta ha un bel fisico", aggiunge ancora un altro utente. Ma c'è anche chi, giustamente, ricorda che Tina ha avuto tre gravidanze e anche con qualche chilo di troppo è bellissima.

