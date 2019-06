Gemma Galgani, da dama a conduttrice. Il programma è sulla bocca di tutti

Uomini e Donne, come tanti altri programmi, è andato in vacanza ma i fan di Maria De Filippi assisteranno presto al debutto di un nuovo format che vedrà, udite udite, alla conduzione due personaggi storici del dating show di Canale 5: Gemma Galgani e Giulia De Lellis. La nuova trasmissione, prodotta da Fascino e MediaMai, si chiama Giortì. Si parlerà di feste e verrà trasmessa prossimamente su La5. Un nome, Giortì, che arriva dal greco moderno: si scrive γιορτή e si pronuncia “ghiortì’” e significa “festa”.

Witty Tv ha fornito una breve descrizione del programma in occasione dei casting, che sono partiti a dicembre 2018: "Giortì è il racconto di una festa indimenticabile. Non c'è mai una festa uguale all'altra ma ci sono sempre tante occasioni per celebrare la vita: il compleanno, la nascita, il matrimonio, le unioni civili, i festeggiamenti tradizionali come la Quinceanera o il Bar Miztvah, e ogni altra celebrazione che sia religiosa, profana, pubblica o privata".









Come detto, al timone di Giortì ci saranno due dei personaggi emersi nelle passate edizioni di Uomini e Donne e oggi tra i più noti: Giulia De Lellis e Gemma Galgani. La prima ha partecipato al dating show di Maria De Filippi come corteggiatrice: è stata scelta da Andrea Damante e con lui ha iniziato una storia d'amore fatta di alti e bassi che ha mandato in delirio i fan. La seconda, invece, è stata ed è protagonista del Trono Over, dove ha avuto relazioni con Giorgio Manetti, Ennio e Rocco Fredella.





Sarà un'estate movimentata per Gemma e Giulia, che vedremo alle prese anche con altri progetti legati al mondo di Uomini e Donne e di Maria De Filippi. La nota influencer ha recentemente cominciato le riprese di una fiction web insieme al team di Witty Tv. È la sua prima esperienza con la recitazione e sarà affiancata da attori conosciuti dal grande pubblico come Luca Turco e Ludovica Bizzaglia di Un posto al sole.







Gemma, che ha annunciato di volersi concentrare sull’amore, potrebbe invece essere uno dei volti di Temptation Island. Lo scoop è stato lanciato dalla stessa Maria De Filippi nell’ultima puntata di Uomini e Donne, anche se la padrona di casa ha lasciato il punto interrogativo in merito alla possibilità che si trattasse solo di uno scherzo. Chissà allora se vedremo Gemma sbarcare in Sardegna insieme al cavaliere Mario o da sola, i veste di consigliera.

