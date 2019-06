“Come Michael Jackson”. Ilary Blasi sotto attacco: distrutta per ‘quella’ foto

Sembra proprio che non vedremo più Ilary Blasi al timone del prossimo Grande Fratello ViP. Stando alle ultime voci di corridoio, dopo 3 anni al timone del reality di Canale 5 la moglie di Francesco Totti verrà sostituita. La notizia di una nuova conduttrice al GF Vip circola già da tempo, ma negli ultimi giorni sembrerebbe sempre più concreto l’elenco di quelle più papabili. E secondo Nuovo Tv, il magazine diretto da Riccardo Signoretti, i vertici di Mediaset starebbero puntando (ancora) su Barbara D’Urso, già presentatrice del Grande Fratello versione (più o meno) Nip.

È ancora presto per avere certezze: la stagione televisiva si è appena conclusa e c’è tutta l’estate davanti. Quello che invece è sicuro è che la bella Ilary è finita di nuovo nel mirino degli hater. Bellissima e “scintillante”, l’abbiamo ritrovata come ospite d’onore insieme alla sua amica Silvia Toffanin alla finalissima di Amici. (Continua dopo la foto)









Dopo la serata, Ilary ha deciso di postare sul suo profilo Instagram una foto di profilo che la ritrae con il look esibito durante l’ultima puntata del talent di Maria. Un’immagine in primo piano, di profilo, in cui si intravede il minidress giallo indossato in puntata e in cui Ilary ha i capelli legati in una lunga coda posticcia. La foto ha subito raccolto migliaia di like e visualizzazioni, ma non troppi complimenti. Secondo molti, questo scatto di profilo se lo poteva risparmiare perché, a detta dei follower, mette in evidenza tutta la chirurgia plastica a cui si sarebbe sottoposta negli anni. (Continua dopo la foto)





Stavolta è il naso di Ilary a scatenare gli utenti. Naso troppo alla francese che, sostengono, è molto diverso da quello che aveva a inizi carriera. E giù, commenti pesantissimi: “Sto naso è inguardabile! Fa invidia a quello di Michael Jackson”; “Giuro io non ti voglio criticare, ma mi incazzo perché dico, una bella naturale come te, ma perché si è rovinata con la chirurgia?? Per ambire a che… boh!”. Ancora: “Ma perché ti sei cambiata i connotati? Eri perfetta e ora ti ritrovi con questo naso sempre più limato”. (Continua dopo foto e post)







E un altro le scrive un messaggio ancora più pesante: “Sembri un trans burino Ilary! Di quelli che stanno a Tor di Quinto a Roma. Sei terribile!”. Ma c’è anche chi la difende: “A chi continua a dire che sei rifatta dico rifatevi voi e vediamo se il risultato è lo stesso!”, mentre un’altra sua fan scrive che “tutta questa cattiveria mi dà il voltastomaco. Rega se avessi io tutti i soldi della Blasi, ma mica solo il naso mi rifacevo. È padrona verace di tv, è una spanna sopra le altre. Ti amo!”. Insomma, in generale nessuno nega il ritocchino al naso. Nemmeno Ilary, che non risponde alle critiche. Ma c’è da aggiungere che nonostante i commenti sui ritocchini, tutti la apprezzano come conduttrice e sperano di rivederla al GF Vip.

