“Continui a prenderci per il c***”. E scoppia la bufera su Rocco del trono over

Rocco Fredella ha abbandonato lo studio del trono over di Uomini e Donne poco prima che il dating show andasse in pausa estiva. E lontano dalle telecamere l’ex cavaliere e corteggiatore di Gemma Galgani ha subito trovato l’amore scatenando così la rivolta dei fan. Giorni fa Rocco non ha svelato il nome della sua compagna ma condiviso foto che lo ritraggono in compagnia della nuova fidanzata, che abbraccia e bacia, e in cui appare sorridente.

“Vi presento la mia metà, il bello deve ancora venire. Innamorati”. Un fidanzamento a tempo di record per molti fan del trono over, che hanno quindi accusato Rocco di aver lasciato il programma di Maria De Filippi perché aveva già una compagna. Rocco però non è stato a guardare. Alla vista di quelle accuse ha deciso di replicare. (Continua dopo la foto)









“Vi rinfresco la memoria – ha scritto – Otto mesi di corteggiamento e sono stato preso in giro. Ho mandato via tantissime donne per amore. Sono stato sempre rispettoso di tutti e tutte. Sono uscito dalla disperazione vera. Trovo l’amore e voi mi criticate? Buona fortuna, devo stare bene io, me lo merito. Io sto benissimo, il cervello funziona e ne sono innamorato. Non ho altro da dire. È la mia vita, non la vostra, ok? Credevo che vi interessaste all’amore, sbagliavo. Io non avevo fuori nessuna, anzi ho rispettato pure il programma”. (Continua dopo la foto)





Ma non è finita qui. Dopo quelle accuse a cui Rocco ha risposto dicendo di essersi comportato sempre bene con la redazione e cercato di far capire a tutti che non poteva aspettare anni e anni prima di iniziare una nuova storia d’amore, sono arrivate altre. La polemica è riesplosa dopo che Rocco ha indossato una maglietta indicando nel commento della foto il nome del negozio online della sua attuale compagna con cui adesso collabora anche lui. (Continua dopo foto e post)







“In cosa consiste la tua collaborazione – gli ha chiesto una follower –? Nel programma già facevi pubblicità occulta, adesso fai il modello?”. “Beh – ha scritto un altro – tanto di cappello, ha preso tutti per il c…o e continua a farlo…”: questi sono solo alcuni dei commenti dei follower che però non sono tutti schierati contro di lui. “Non devi dare spiegazioni a nessuno! Lassa perde tutta sta gentaglia!”, gli ha invece consigliato un altro.

