Uomini e Donne, Ida felice dopo l’addio a Riccardo. E non è sola

Uomini e Donne è andato in vacanza: il trono over (così come quello classico) dà appuntamento alla prossima stagione televisiva, ma la curiosità sui protagonisti del seguitissimo programma di Maria De Filippi non si arresta. Anzi: chissà cosa succederà questa estate, se ci saranno degli avvicinamenti o delle rotture. E chissà se ci saranno sviluppi nella storia d’amore infinita di Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Li abbiamo lasciati con un addio che (condizionale d’obbligo, visti i tira e molla) sembrerebbe definitivo.

Dopo essere stata richiamata in studio da lui, lei ha deciso di non riaprire un capitolo che è stato tanto doloroso. Di non dare un’altra chance a Riccardo, perché anche dopo essere stata ricontattata si è resa conto che lui non è pronto a darle quello di cui ha bisogno. E così, per ora, ognuno è andato per la sua strada. (Continua dopo la foto)









È passata qualche settimana dalla puntata finale del trono over e Ida sembra essersi ripresa dalla fine della sua relazione con Riccardo. Ma deve già avere un po’ di nostalgia della sua amica del trono over, ossia Gemma Galgani, e così, invece di aspettare settembre per rivedersi a Roma per le registrazioni, le due hanno trascorso una giornata a Brescia, dove vive Ida. Gemma è infatti andata a trovarla e ha avuto modo di vedere anche il figlio di Ida, Samuele. (Continua dopo la foto)





Entrambe le dame hanno voluto condividere questa reunion con i rispettivi fan di Instagram, postando diverse Stories di questo loro piacevole incontro che, a cui, come anticipato, ha partecipato anche Samuele, il figlio della Platano, come mostra la Storia in cui è a passeggio con la Galgani. (Continua dopo le foto)







Ida e Gemma per il momento non hanno trovato l’anima gemella a Uomini e Donne, ma il dating show di Maria De Filippi ha regalato a loro una forte e sincera amicizia. La Platano si è appena ripresa dalla storia complicata con Guarnieri, mentre la Galgani si sta vedendo con Mario e sembra che tra loro proceda a gonfie vele. Sempre Gemma di recente ha ringraziato i fan per il supporto: “La vostra compagnia è sempre più emozionante e calorosa. Il mio cuore si scalda grazie a voi, sapete curarlo e proteggerlo come nessuno sa fare”.

