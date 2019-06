È finita tra Giulia Salemi e Francesco Monte: “Io ce l’ho messa tutta”

È finita tra Giulia Salemi e Francesco Monte. È un annuncio inaspettato perché fino a qualche giorno fa, a giudicare dai rispettivi profili social, sembrava procedesse tutto a gonfie vele. Annuncio che arriva direttamente da lei, che ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram: “Ce l’ho messa tutta, ho donato l’anima… L’inizio è dolce, assurdo, felice, pieno di buona volontà. La fine, una lacerazione, ti toglie l’ossigeno… È così che finiscono gli amori”.

“Io ho voluto credere nei sogni e nelle fiabe – scrive ancora Giulia – Le labbra si stancano, i respiri si affannano, i battiti diminuiscono, le lacrime scivolano sul viso…. senti un forte dolore in gola che non riesci neanche a parlare. Sorridi per non far preoccupare tutte le persone che ti vogliono bene, perché vuoi rispettare la sua volontà di stare in silenzio, ma soprattutto perché ci credi ancora e speri che tutto si sistemerà…. Lotti fino quando sarai sfinita ma infine con grande rammarico e dolore devi ammettere che la tua favola non ha avuto un lieto fine. Senti solo il peso delle cose non fatte, delle promesse non mantenute”. (Continua dopo la foto)









L’influencer e modella aveva conosciuto l’ex tronista di Uomini e Donne nella Casa del Grande Fratello Vip. Lì, lo scorso autunno, è iniziata la loro storia d’amore. Lui usciva dalla storia con Cecilia Rodriguez, sorella di Belen; lei aveva confessato di aver sempre avuto una cotta per Francesco. Dopo la fine del reality non si erano più lasciati. Ma dopo 8 mesi è arrivato l’annuncio della rottura. (Continua dopo la foto)





Solo dopo qualche ora è arrivata la conferma della rottura di Francesco Monte in una Storia pubblicata su Instagram. L’ex tronista ed ex gieffino ha precisato che si vorranno sempre bene ma purtroppo la storia con Giulia Salemi non avrà il lieto fine che i fan desideravano. Monte ha anche chiesto rispetto e comprensione in questo momento: “Giulia ed io abbiamo sempre, o quasi, condiviso sui social e non, istanti e momenti della nostra vita e della nostra storia. Il nostro viverci, come avrete notato in questi ultimi giorni, non c’è più. Purtroppo non tutte le storie hanno un lieto fine”. (Continua dopo le foto)







“Io e Giulia – continua Monte – ci vogliamo e ci vorremo sempre bene e sappiamo quanto bene ci vuole la gente che ci segue e ci sostiene. Con queste poche righe vi chiedo di rispettarci, prima di tutto come persone, rispettare il momento che stiamo vivendo. Questa è la nostra realtà, la nostra vita privata, quella che ognuno di noi vive tutti i giorni. Se davvero volete dimostrare il vostro affetto o sostegno, fatelo senza giudicare ma con comprensione, accettando quelle che sono le decisioni della nostra vita. Con affetto, Francesco”.

