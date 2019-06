La carriera di Roberto Poletti inizia nel 1991 quando, a vent’anni, arriva a L’Indipendente di Vittorio Feltri. Giornalista professionista dal 1995, dopo l’esperienza a Radio 24, il canale radiofonico de Il Sole 24 Ore, approda a Telelombardia, dove conduce la rassegna stampa del mattino “Buongiorno Lombardia” e i programmi di informazione della fascia preserale. È stato anche direttore di Radio Padania Libera, contribuendo al grande successo iniziale della radio del Carroccio. Poletti instaura un rapporto diretto con il pubblico, fatto di politici e telefonate in studio senza filtri e senza centralino. In numerose occasioni porta in studio i lavoratori delle fabbriche che chiudono o gli studenti che manifestano.

Nell’autunno del 2004 approda sul circuito nazionale 7 Gold con il programma Aria Pulita dove riesce a mettere in piedi una vera e propria sollevazione popolare per bloccare una proposta bipartisan per l’estensione dei rimborsi elettorali anche alle elezioni suppletive. Nel dicembre dello stesso anno, torna negli studi di Legnano di Antennatre per condurre Carta Straccia. Nel febbraio del 2006 Roberto Poletti accetta la proposta di candidatura alle elezioni politiche per la Federazione dei Verdi. È candidato indipendente e non condivide le idee troppo di sinistra del partito, ma il Sole che Ride lo ospita lo stesso nelle sue liste. Diventa deputato. (Continua a leggere dopo la foto)









È stato membro della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera e membro della Commissione Esteri. Alla Camera entra subito in collisione coi Verdi e denuncia all’opinione pubblica gli scandali interni al Parlamento. Il 30 ottobre 2007 aderisce al gruppo Sinistra Democratica, per impedire che esso si sciolga. Annuncia il 3 febbraio 2008 in diretta tv che lascerà la Camera dei deputati dichiarando pubblicamente di vergognarsi di guadagnare uno stipendio tanto generoso senza la possibilità di far niente in Parlamento. Scrive una serie di inchieste scandalo per il quotidiano Libero. Dall’inchiesta di Roberto Poletti, in collaborazione con il giornalista Andrea Scaglia nasce il libro della collana di Libero “Papponi di Stato”, che in pochi giorni esaurisce le 130 000 copie di tiratura. (Continua a leggere dopo la foto)





È editorialista del quotidiano Libero, collabora con Antenna 3/Telelombardia dove tiene una trasmissione tutti i mercoledì sera. Ha diretto la televisione dedicata a Milano e all’Expo dal nome Milano 2015. Dalla fine di agosto 2012 è inviato dalle piazze italiane del programma di Paolo Del Debbio Quinta Colonna, in onda il lunedì sera su Rete 4 ed interviene spesso in veste di opinionista in diverse trasmissioni televisive. Il 12 febbraio 2015 presenta a Seriate (Bg) il suo libro “Salvini&Salvini – Il Matteo-Pensiero dall’A alla Z”, primo manuale sul leader leghista. Dall’aprile 2015 dirige inoltre la web tv www.intelligo.tv che va in onda anche sulle frequenze del digitale terrestre in Lombardia, canale 294. (Continua a leggere dopo la foto)





Dal 21 settembre 2016 conduce tutti i mercoledì su Radio Lombardia la trasmissione Magna Magna – Le Porcherie della Settimana, un contenitore con il peggio delle notizie degli ultimi sette giorni. Dopo aver calmierato (e spesso fomentato) le piazze più infuocate d’Italia in collegamento con i programmi di Paolo Del Debbio su Rete4, e dopo una fortunata carriera giornalistica iniziata nel lontano 1991 che lo ha portato anche in Parlamento quale deputato dei Verdi, Roberto Poletti approda nell’Estate televisiva 2019 alla conduzione di Uno Mattina Estate.

Non senza polemiche dell’opposizione, che per bocca del deputato Michele Anzaldi (Pd), segretario della Vigilanza Rai ha accusato: ”Nel silenzio del presidente della Camera Fico, del vicepresidente della commissione di Vigilanza Primo Di Nicola, dei senatori M5s Alberto Airola e Gianluigi Paragone, la Rai avrebbe proceduto ad assumere Roberto Poletti per consegnargli UnoMattina, trasformata in UnoSalvini a spese di tutti i contribuenti”. È nato a Feltre il 29 luglio 1971. È alto circa 180 centimetri e pesa 75 chili. La sua vita è circondata dal più stretto riserbo, sul web non ci trova alcuna notizia di mogli, figli o fidanzate.

Matteo Salvini: età, altezza, peso e vita privata. L’ex moglie Fabrizia, poi la compagna Giulia e l’attuale amore (Elisa Isoradi). I figli Federico e Mirta: tutte le curiosità sul leader della Lega