“Ma a te che c*** te ne frega?”. Caterina Balivo: gaffe micidiale (e hot)

Giorgio Mastrota è stato uno degli ultimi ospiti di ‘Vieni da me’, il salotto tv di Caterina Balivo. Il re delle televendite si è raccontato a 360 gradi e svelato anche dettagli sulla sua vita privata, ma a un certo punto l’intervista ha preso una piega inaspettata. Doppi sensi e battute che evidentemente Mastrota non ha gradito, al punto da zittire la padrona di casa scatenando così le reazioni del pubblico. Ma andiamo con ordine. Come riporta Libero, Mastrota ha detto di essere pronto a sposarsi e anche ad avere un altro figlio.

A quel punto, come riporta Libero, la Balivo l’ha incalzato con una “battuta” decisamente fuori dagli schemi (una vera e propria “grezza” l’hanno definita gli utenti del web): “Perché ti tira ancora?”. Mastrota ha elegantemente glissato e raccontato di quanto è bello essere padre e, soprattutto, di essere legato a una donna come Floribeth Gutierrez, la compagna che le ha dato anche due figli, Leonardo e Matilde. (Continua dopo la foto)









Nell’intervista Mastrota parla anche della ex moglie e dei figli e ribadisce alla Balivo che sta pensando seriamente di sposarsi per la seconda volta. Quindi la conduttrice prova a fare ironia: “Il tuo matrimonio è finto quanto quello di Pamela Prati e Mark Caltagirone”. Ma a questa l’ospite non resiste e sbotta pesantemente nei riguardi della conduttrice. “Ma a te che ca*** te ne frega?”. (Continua dopo la foto)





Gelo. Seguono attimi di grande imbarazzo, con il pubblico sgomento, ma il botta e risposta finisce lì. “Sogno di condurre un altro tipo di programma, non solo televendite. Magari Linea Bianca”, afferma subito dopo Mastrota, che racconta anche di Natalia Estrada, la sua prima moglie da cui ha avuto la figlia, ora mamma, Natalia junior. I due oggi hanno un bel rapporto, ma la Estrada non sarà invitata alle sue seconde nozze. (Continua dopo la foto)







“Con Natalia è stata una storia meravigliosa – ha raccontato ancora il re delle televendite – Sono stato innamoratissimo. Abbiamo bruciato le tappe e lei è una meravigliosa nonna nonché mamma”. E sul mancato invito al suo matrimonio: “Abbiamo un buon rapporto ma le nostre strade si sono divise. Anche lei si è sposata e non mi ha invitato. Ma è normale, abbiamo un rapporto sereno ma da qui ad uscire in quattro no”, ha concluso.

