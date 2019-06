Ambra e Kikò, la prima notte dopo il GF: “Noi come Romeo e Giulietta”

“So che magari hai passato dei momenti non belli. Ne sono certo perché avevo delle sensazioni molto forti. Non so come tu possa esserti presa di me. Sono bruttissimo… non è vero. Ti ho pensato tantissimo e tu l’hai visto. E se tu sei vera, come mi sei sembrata, possiamo fare solo un bel cammino se lo desideri. Non mi fido di nessuno ma di te sì, mi piaci”. Sono le parole che Kikò Nalli, l’hair stylist dei vip ed ex marito di Tina Cipollari, ha detto ad Ambra Lombardo nella Casa del Grande Fratello.

E lei: “Io sono una donna di fatti e non di parole. Ti ho detto che ci sono e sono qui. Ti ho detto che ci sarò e ci sarò. Io e te non saremo una scintilla, saremo un fuoco”. Tra una frase romantica e l’altra, ovviamente non sono mancati baci passionali tra i due. Succedeva lunedì sera, in diretta. (Continua dopo la foto)









Per la precisione, succedeva pochi minuti prima del verdetto del pubblico, che ha deciso di eliminare dal gioco Kikò a un passo dalla finale. Insieme a lui si sono lasciati dietro le spalle la famosa porta rossa anche Valentina Vignali e Michael Terlizzi. E la reazione di Tina Cipollari non si è fatta attendere. Sui social ha commentato l’eliminazione dell’ex marito con ironia: “Stasera per me è finita la pacchia”. Ma non ha espresso un parere sulla scena romantica che ha visto protagonisti Kiko e Ambra. (Continua dopo la foto)





Ora che anche lui è fuori dal GF, Kikò e Ambra possono vivere la storia d’amore che per via di un precedente compagno di lei non aveva potuto sbocciare nella Casa. E la bella professoressa, che nel frattempo ha accantonato la carriera a scuola per quella di modella, ha raccontato la loro prima notte insieme dopo il Grande Fratello. (Continua dopo le foto)







Notte insieme, sì, ma a dormire ognuno a casa sua. “Siamo una coppia con tutti i crismi – ha raccontato Ambra a Pomeriggio Cinque – Da bravo padre ha dormito con i figli, ma noi come Romeo e Giulietta siamo stati insieme fino all’alba. E poi ci siamo continuati a scrivere frasi dolci fino alle 8 di mattina”. Già, i figli di lui. Sulle prime sembravano molto scettici su questo nuovo rapporto del padre, poi hanno dato la loro benedizione. E Kikò può godersi a pieno il suo amore.

