Troppa commozione: Francesca Fialdini in lacrime a ‘La vita in diretta’

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Francesca Fialdini: la bella conduttrice de La vita in diretta è innamorata. Dopo settimane di rumor, è stata lei stessa a confessarlo a Caterina Balivo nel salotto tv di Vieni da me: “Se ho un fidanzato? Sono innamorata pazza!”, ha detto Francesca. L’identità del fortunato resta top secret, ma a quanto pare si tratta di una persona sconosciuta al grande pubblico, che non fa parte del mondo dello spettacolo né tanto meno di quello dell’informazione.

“La nostra storia dura da un po’ – aveva rivelato in una delle ultime interviste – ma sono così riservata che non si sapeva. Lui vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo, in senso stretto, né a quello dell’informazione”. Una relazione a distanza, insomma, la lei spera presto di condividere lo stesso tetto con il suo amore: “La convivenza sta diventando una necessità, anche se a cucinare sono una frana”, ha aggiunto la Fialdini. (Continua dopo la foto)









Francesca presenta La vita in diretta insieme a Tiberio Timperi ma come molti altri, anche il loro programma sta per andare in vacanza. E nell’ultima settimana in onda, spazio alle emozioni. E alla commozione. La puntata andata in onda l’altro giorno, infatti, è stata ricca di ricordi: era dedicata a Massimo Troisi, il cui anniversario della morte ricorreva proprio ieri, e Bud Spencer, a cui proprio in questi giorni è stata dedicata una statua. Ospite in studio, il figlio di Bud, Giuseppe Pedersoli, Giuseppe. (Continua dopo la foto)





In onore dell’attore, sul lungomare di Livorno (set di film memorabili come Lo Chiamavano Bulldozer e Bomber) è comparsa una statua a grandezza naturale di Bud Spencer e questo omaggio (e il ricordo del figlio di Bud) ha scatenato una forte emozione nella Fialdini. Impossibile nascondere gli occhi lucidi e così ha dovuto ammettere: “Mi sono commossa, evviva!”, ha detto provando a drammatizzare. (Continua dopo la foto)







Il ‘gigante buono’ se ne è andato 3 anni fa e ricordo dell’attore è più vivo che mai anche per la bella conduttrice che insieme al suo collega ha raccolto le riflessioni del figlio Giuseppe, produttore cinematografico e sceneggiatore. Quest’ultimo ha raccontato di non essersi ancora “abituato” alla scomparsa del padre, amato e stimato anche all’estero: “Non è facile abituarsi, soprattutto quando vedi delle persone che si sono tatuate sulla schiena delle scene o tremano mentre ti stringono la mano e ti chiedono un autografo”, ha detto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino si risposano. È tutto deciso, anche la data