“Nella Casa con quei due…”. Taylor Mega, Francesca De André svela tutto

Francesca De André, ancora lei. La nipote di Fabrizio adesso se la prende con Taylor Mega che, uscita dalla casa, tiene banco nei suoi pensieri. E, di più, nei suoi discorsi. Nel pomeriggio di ieri infatti Francesca De Andrè ha massacrato Taylor dandole della bugiarda. “Lei è venuta qui per cercare di inzigare, zizzania. la gelosa è lei che è venuta qui a cercare di farsi Gennaro e non ce l’ha fatta. Poi c’ha provato a farsi con Daniele e anche con lui non c’è riuscita. Ma chi è questa? Ma cosa Vuole? Ma dove va? Torna a casa. Questa Taylor Mega guadagna così tanto che viene qui dentro gratis una settimana”.

“Poi guadagna così tanto che si è inventata tutta un film inesistente. Sua sorella lavora in un’azienda di trasporti e lei guadagna un milione di Euro al mese? Ma a chi la racconta? Con quei costumi di plastica e non di seta. Ma a chi vuole darla a bere? A me? Ma via. Aveva il suo ruolo, brava. Nella vita c’è chi è vero come me e chi ha i ruoli. Ma non si permettesse di parlare di persone che non conosce”. Continua dopo la foto









E poi conclude: “Ma lei cosa ne sa di me? A Gennaro ha detto di fare il suo percorso senza di me.” Francesca De André è senza dubbio uno dei personaggi più seguiti della trasmissione e autorizzata a sognare la vittoria finale. La De Andrè sferra un fendente anche a Barbara d’Urso e sgama un particolare: “Sono il bersaglio cui lanciare le freccette?”. Continua dopo la foto





E non si ferma: “E basta! E basta! Mi dovete vedere massacrata alla fine di questo percorso che peso due kg e sono depressa? Io non ne posso più. Dice (Barbara d’Urso, nda): noi non abbiamo bisogno di fare i montaggi… nooo, nel primo video con Gennaro la neve c’era…”. Continua dopo la foto







A questo punto la regia ha staccato l’inquadratura passando su un’innocua chiacchierata tra Daniele e Gianmarco seduti in giardino. Su Instagram, Taylor Mega, informata da un follower delle affermazioni di Francesca, ha risposto: “Quando il c**o brucia, la bocca sparla”. Insomma, il messaggio per la bella Francesca De André è forte e chiaro.

