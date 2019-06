UeD, Federico e Clarissa: è successo subito dopo le nozze. Nessuno se lo aspettava

Pochi giorni fa si sono detti sì. Dopo essersi conosciuti nello studio di Uomini e Donne, lo scorso 30 maggio erano arrivate le nozze. Una cerimonia da favola, con tanti invitati vip e i loro sorrisi a far da cornice. Così Clarissa Marchese e Federico Gregucci sono diventati ufficialmente marito e moglie mettendo la prima pietra della loro nuova vita insieme. Oggi, a pochi giorni di distanza dal grande giorno, l’ex tronista siciliana ha però dichiarato che lei e il marito non partiranno per la luna di miele. Questa loro decisione, ovviamente, non ha nulla a che fare con la polemica post matrimonio che li ha travolti recentemente.

Clarissa, tramite dei video caricati su Instagram stories, ha spiegato che lei e Gregucci resteranno in Italia semplicemente per godersi dei momenti di relax insieme ad amici e familiari. I neo sposi, vivendo in America per il resto dell’anno, vogliano approfittare del loro tempo libero per stare adesso vicino alle persone care. Una scelta più che condivisibile in un momento di grande felicità da dividere con tutti. A cominciare dalla famiglia. Continua dopo la foto









Clarissa Marchese, come ha spiegato lei stessa sui social, in questo momento si trova a l’Aquila a casa della sorella. Federico, invece, è a Roma (la sua città natale) e raggiungerà la sua dolce metà molto presto. Insieme, poi, si muoveranno prima verso Firenze e poi verso la Sardegna (dove passeranno la loro estate). Il loro “ufficialmente” non sarà un viaggio di nozze ma, tenendo conto degli itinerari menzionati da Clarissa, i posti dove passeranno le prossime settimane sono così belli che faranno dimenticare alla coppia il rinvio. Continua dopo la foto





Clarissa Marchese non ha reagito molto bene ai commenti negativi lasciati sui social sotto le foto e i video delle sue nozze. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo essersi lasciata andare in un lungo sfogo (poi cancellato), ha però chiesto scusa per le parole e i toni usati contro le persone che l’avevano criticata quel giorno. Il polverone, adesso, sembra essersi abbassato. Continua dopo la foto













Tutto è rientrato nella norma e ogni cosa tornata al suo posto. Adesso per Clarissa e Federico si apre una nuova stagione, fatta non solo di lavoro ma di comunione e affetto ancora più profondo sperando che, sfoghi come quello post nozze non siano più necessari.

