The voice, vince Carmen. Ma sul palco non c’è: cosa è successo

Ha sbaragliato la concorrenza e alla fine ha vinto lei. Carmen Pierri a soli 16 anni è la vincitrice di ‘The Voice of Italy 2019’. Con il suo inedito ‘Verso il mare’, la cantante, guidata da Gigi D’Alessio, ha sconfitto in finale Miriam Ayaba e Brenda Carolina Lawrence, rispettivamente nei team di Elettra Lamborghini e Guè Pequeno. Carmen, in quanto minorenne, non ha potuto festeggiare la vittoria sul palco perché il programma è finito dopo l’una di notte e il premio le sarà consegnato dal suo coach Gigi D’Alessio.

«È una cosa un po' strana, questa», spiega il cantante a margine della diretta, la giacca che luccica e le guance che diventano rosee per l'emozione. «Ho notato subito la sua bravura, la sua tecnica. È inutile descrivere la mia emozione in questo momento: è la prima volta che salgo su un palco per alzare un premio che, fra l'altro, non è manco per me perché questo è suo, se lo è meritato». Gigi, sulla scultura che stringe fra le mani e che destreggia come se fosse Excalibur, scherza in maniera bonaria: «È la prima volta che mi capita una cosa del genere, a 52 anni. Ho vinto insieme a lei questa avventura e sono felice».









Nata a Salerno, Carmen vive a Montoro (provincia di Avellino) con i genitori, che possiedono un negozio di mobili a Baronissi. Già a 6 anni partecipava a piccoli concorsi musicali di paese, dove si faceva sempre notare per le sue capacità vocali. A 12 anni ha iniziato a studiare canto e pianoforte e si è appassionata alla musica soul e pop. Le piace molto cantare Alicia Keys, ma il suo mito indiscusso è Amy Winehouse, che apprezza globalmente, dai testi delle sue canzoni, al look e al fatto che sia andata contro tutto e tutti grazie alla sua personalità.





Oltre alla musica, che per lei è "una vittoria in un mondo di sconfitte", Carmen ama lo shopping sfrenato, i social (Instagram e YouTube) e i libri thriller e fantasy. Nel caso non riuscisse ad affermarsi in campo musicale, le piacerebbe diventare medico, per poter aiutare le persone con problemi di salute. Tra i concorrenti non ci sono state personalità artistiche in grado di scaldare i cuori dei fan, e per quello che riguarda le voci non ce ne sono state nemmeno di talmente spettacolari da meritare una particolare attenzione. A reggere l'intera struttura sono i personaggi che Rai 2 è riuscita a mettere insieme, una compagnia quantomai singolare, quattro "coach" molto diversi l'uno dall'altro, alcuni interessanti per la loro storia e la loro preparazione, altri per il loro successo, altri perché avrebbero fatto parlare di sè.





“Siamo riusciti a fare un programma fatto di leggerezza – aveva detto Simona Ventura prima della finale – ma anche di grande musica”. La gara si è svolta attraverso tre manche, una dedicata i duetti, la seconda ai brani cover e la terza agli inediti dei concorrenti. Gli ospiti della serata sono stati Arisa, Holly Johnson, Lizzo, Lost Frequencies, Planet Funk e Shaggy. Con la vittoria di Carmen, la battaglia tra i coach se l’aggiudica Gigi D’Alessio.

