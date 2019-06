La semifinale del Grande Fratello 16 si è appena conclusa. Il gruppo si stringe in vista della finalissima di lunedì prossimo e a farne le spese con eliminazioni a sorpresa ieri sera sono stati: Kikò Nalli, Valentina Vignali e Michael Terlizzi. L’onorevole Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta sono stati tra i protagonisti e sono entrati nella casa per una sorpresa inattesa. Simone è stato uno dei concorrenti più amati della scorsa edizione del Gf e Stefania durante l’avventura del suo compagno non ha mai mancato di fargli avere il suo supporto.

“Sono molto emozionata di tornare nella casa dopo un anno. – ha detto la Pezzopane – Questi ragazzi sono bellissimi ma in difficoltà nell’amore, perché questi sono tempi ostili all’amore perché tendono a distinguere e dividere. Invece l’amore unisce. Dobbiamo far vincere l’amore perché se facciamo vincere l’odio non c’è speranza. In questa casa ho abbracciato Simone e ce ne hanno dette di tutti i colori. Anche in questo momento scrivono e scrivono. Ma che ci frega di quello che scrivono? Se ami c’è l’amore altrimenti non c’è.” (Continua a leggere dopo la foto)









Con queste Stefania Pezzopane ha salutato tutti i concorrenti lasciando un messaggio importante e che in prima persona la coinvolge chi le sta a cuore. Insieme a lei l’inseparabile Simone. I due stanno insieme da ben cinque anni e la loro relazione, nonostante i rumors, i pettegolezzi e i rumors, prosegue a gonfie vele. Il matrimonio è stato annunciato più volte ma ancora i due non sono riusciti a convolare a giuste nozze per i molti impegni della donna, da sempre in prima linea nella politica italiana. (Continua a leggere dopo la foto)





A colpire, oltre alle bellissime parole della Pezzopane, sono stati i nuovi tatuaggi comparsi sul volto di Simone. Già da qualche anno l’ex gieffino ha deciso di tatuare anche il volto: una croce, alcuni puntini e un fulmine. Tatuaggi ‘ingombranti’, ma non come quelli che sono comparsi poco tempo fa. Simone Coccia Coaliuta, da sempre amante dei tattoo, si è fatto tatuare un enorme veliero sulla guancia destra, un teschio sulla guancia sinistra, due lettere nella parte destra della fronte e una ragnatela sempre sulla fronte. (Continua a leggere dopo la foto)





“Mi sono tatuato tutto perché mi riconoscono e mi fermano continuamente per strada. Così non mi faccio riconoscere”, ha detto il fidanzato di Stefania Pezzopane ospite di Pomeriggio. Uscito dalla casa del Grande Fratello, era stato lo stesso Simone Coccia Colaiuta a spiegare il significato dei tatuaggi sul volto. La scritta ‘Freedom‘ perché è libero, la croce perché è religioso, le due lacrime per due parenti deceduti e le due stelle per gli stessi parenti deceduti.

Simone Coccia Colaiuta: età, altezza e vita privata del fidanzato di Stefania Pezzopane