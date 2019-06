“Hai lo sguardo da p***””. E scatta la rivolta contro Cristian Imparato

View this post on Instagram

Buongiorno bellezze/i! Indovinate un po'? Ennesima cosa fantastica che, in un periodo di grandi sorprese come questo, vi voglio raccontare! Tempo fa ho conosciuto amici speciali che in me hanno visto qualcosa di speciale! Ci siamo incontrati a Milano in occasione di uno Shooting e tra noi è stato amore a primo scatto! Così, da buona territorialista fanatica quale sono, li ho invitati a raggiungermi in Sicilia! Parlavo della mia terra con la solita inestinguibile enfasi e pare che il racconto delle meraviglie di casa mia abbia fatto breccia nei cuori! Così d'impulso, la più entusiasta visionaria e creativa tra loro, @frederiquedabbronzo , mi fissa e mi dice: "Tu mi ricordi il sole alto e cocente del sud, il sale dello Ionio cristallino, la terra brulla, nera e riarsa delle campagne etnee, i muri a secco della pietra bianca iblea, la ceramica colorata delle ville del Palermitano". Frederique aveva colto in poche immagini lo spirito della mia Sicilia! "Ci inventeremo un profumo che odori di tutte queste cose! Che odori di te!" Così eccomi qui a posare per la campagna pubblicitaria di un profumo inventato proprio per me e che profuma di Sicilia Bedda! Che profuma di Meridione! Ancor più orgogliosa che questo bellissimo scatto venga pubblicato su Elle magazine! Oggi Press Day di presentazione! Io felice entusiasta ed eccitata come una bambina! Grazie grazie e ancora grazie a chi ci ha creduto, a chi si è emozionato con me, a chi lo ha voluto! Mua @makeupart80 Vi aspetto stasera col GF! C'è profumo di… ❤️ #gf16 #grandefratello #ambralombardo #ambra #shooting #naturalbeauty #nosurgery #bellezzenaturali