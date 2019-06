“Ecco cosa pensano di te”. GF, Malgioglio durissimo con la De André: ne esce a pezzi

Ancora scintille tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André. L’opinionista e la concorrente del Grande Fratello (forse la più chiacchierata in assoluto) hanno avuto un confronto talmente acceso al punto che Barbara D’Urso si è vista costretta a intervenire. Malgioglio ha fatto notare in più di un’occasione quanto non gli piacesse l’atteggiamento della nipote di Faber nella Casa, ma nel corso della puntata di lunedì 3 giugno, quella della semifinale del reality, c’è andato più pesante del solito. Motivo?

I suoi recenti post Instagram. Post in cui ha speso parole decisamente poco lusinghiere nei confronti di Francesca. Come detto, l’opinionista non ha mai avuto problemi a rimproverare la diretta interessata per il suo comportamento sopra le righe e poco educato nella Casa e, di fronte agli articoli di giornale – mostrati alla De André – che riportavano i suoi commenti, ha sottolineato ancora una volta l’aggressività e la prepotenza di Francesca. (Continua dopo la foto)









“In quella Casa ci sono persone con problemi più gravi, come Martina Nasoni e Serena Rutelli – ha detto Malgioglio dallo studio – Eppure loro non si comportano come te, in maniera aggressiva e maleducata. Il problema di Francesca è che è molto aggressiva, a tratti incivile, non rappresenta le donne”. Poi la frase che ha più toccato il pubblico e la padrona di casa: “Non sei amata!”. L’opinionista ha poi ammesso di conoscere molto bene i problemi di Francesca con la sua famiglia. (Continua dopo la foto)





Francesca, però, è di tutt’altro avviso. E ha replicato così alle dure parole di Cristiano Malgioglio: “Stai facendo slap slap alla famiglia De André. Amata o non amata io non sono una persona falsa. Quando esco ti faccio vedere i documenti della vicenda”. “Hai parlato di mio nonno morto senza cognizione di causa – ha aggiunto la De André non nascondendo il suo dispiacere – Ci sono rimasta male, non me l’aspettavo da te”. (Continua dopo le foto)







È stato un confronto molto acceso quello tra Cristiano e Francesca ed è stata la padrona di casa a mettere la parola fine. Come anticipato, Barbara D’Urso non ha apprezzato le parole che Malgioglio ha rivolto alla De André e, sempre in diretta, ha chiarito: “Francesca sei amata e non amata allo stesso modo degli altri concorrenti. Non mi sembra corretto dire questo a Francesca che è ancora una concorrente in gioco. Vi prego di non attaccare ferocemente Francesca perché non sapete tutto della sua infanzia”, ha concluso la conduttrice del GF.

