Rosa Perrotta sarà presto mamma. L’ex tronista, che proprio a Uomini e Donne ha incontrato il papà del suo primo figlio, e Pietro Tartaglione aspettano un maschietto e hanno già deciso come lo chiameranno. Come annunciato dalla coppia a Domenica Live, il nome scelto per Tartaglione junior è Domenico, come il nonno paterno, ma è stato già soprannominato affettuosamente “Dodo”. Un nomignolo, questo, che a quanto pare non ha riscosso grande successo tra i follower della bella Rosa. Sotto alle foto del baby shower, infatti, sono apparsi commenti poco carini nei confronti dei futuri mamma e papà e molto polemici sulla scelta del nome del piccolo.

“Perché mettete il nome del nonno per poi chiamarlo Dodo? Perché continuate queste cose antiche?”. E un’altra fa notare che “Dodo” era il nome del piccolo protagonista dell’Albero Azzurro. Alla vista di questi messaggi, Rosa ha deciso di replicare: ha scelto “Dodo perché mi piace, Dodo perché abbiamo sempre chiamato mio fratello da piccolo così. Dodo perché è mio figlio. Fate figli anche voi e chiamateli come vi pare”. (Continua dopo la foto)









Manca veramente poco adesso al parto e ancora meno al matrimonio con Pietro, ma le nozze sono state rimandate, come annunciato in diretta dalla stessa Rosa. “Barbara, la vuoi una notizia choc? Non mi sposo più”, ha detto la Perrotta a Pomeriggio 5. I tanto attesi fiori d’arancio, anticipati in diretta tv dalla proposta che lui le fece all’Isola dei Famosi, non ci saranno il 7 giugno come previsto. Motivo? Sulle prime Rosa ha scherzato tirando in ballo il caso Pamela Prati. (Continua dopo la foto)





“Non mi sposo più perché Pietro non esiste. Il mio pancione è tutto frutto di roba virtuale”, ha scherzato. Poi si è fatta seria e rivelato di avere avuto qualche problema – ora rientrato – durante la gravidanza: “Il matrimonio è stato posticipato perché mi sono resa conto che l’avrei fatto sull’altare questo bambino. Dall’inizio della gravidanza c’era qualche problemino di placenta, ora per fortuna va tutto bene. Dopo i primi tre mesi il dottore ha detto: ‘Vediamo come va’”. (Continua dopo le foto)







“Fortunatamente si è tutto sistemato – ha detto ancora -, ma non sapevo come sarebbe andata”. Dunque la decisione di rimandare le nozze: “Se fosse diventata una patologia (placenta previa) avrei dovuto passare gli ultimi due mesi a letto. Affrontare il matrimonio in queste condizioni non sarebbe stato il caso. La creatura nasce i primi di luglio”. Ma si tratta di aspettare solo qualche mese: Rosa e Pietro si diranno sì qualche mese dopo la nascita del bebè: “Mi sposo a settembre/ottobre. Conosci Pietro, chi lo tiene quello?!”, ha scherzato la Perrotta.

Charlotte Casiraghi sposa, il secondo vestito lascia senza fiato: l’omaggio a nonna Grace