“Così è troppo: copriti!”. Alessia Marcuzzi massacrata: la foto che scatena i fan

La bella stagione ha finalmente fatto capolino. Dopo settimane di freddo e pioggia e in attesa che caldo e sole arrivino in modo stabile c’è chi ha tirato fuori dall’album dei ricordi una foto della scorsa estate. Alessia Marcuzzi, conduttrice amatissima che quest’anno abbiamo visto ancora al timone dell’Isola dei Famosi e sul palco de Le Iene, ha condiviso sul suo profilo Instagram lo scatto di una passata vacanza in Grecia.

“Last summer, Grecia 2018”, scrive lei, che nella foto in bikini verde mostra parte del suo corpo. Sdraiata su un telo a righe, Alessia non fa vedere il viso e fa un selfie al suo fisico in bikini che però, come riporta Il Giornale, è giudicato dai fan troppo ossuto e privo di sex appeal fatta eccezione per il seno. Insomma, alla vista di questo scatto i follower della Marcuzzi si sono scatenati. (Continua dopo la foto)









Uno scatto, infinite critiche. Per questa foto-ricordo Alessia è stata criticata come mamma, per la sua età e soprattutto per l’eccessiva magrezza che, a detta dei fan, è al limite dall’anoressia. E dire che in generale sono proprio le utenti donne ad andare più sul pesante. Nel dettaglio, c’è chi si chiede se “è normale che una madre di famiglia si faccia a questa età certe foto”. E un altro commenta: “La vecchiaia che avanza”. (Continua dopo la foto)





“Mamma mia pensi ancora di avere 20 anni? Tutte hanno un fisico come il tuo, ma ognuna ha la sua età. Pensi di esser figa? Ma svegliati!”, si legge ancora. E un’altra: “Stavo in pensiero che ancora non si fosse messa in mostra… se almeno passasse il tempo libero a imparare a fare la conduttrice”. Ma come anticipato, su un punto i fan sembrano essere tutti d’accordo: l’eccessiva magrezza della conduttrice e showgirl. (Continua dopo foto e post)







Per moltissimi utenti Alessia è davvero troppo magra (e non è la prima volta che viene attaccata per questo). “Ci mancavano così tanto le tue ossa!”, le fanno notare riferendosi alle sue gambe. Un altro follower arriva addirittura a ricordarle che “Le Iene (dove tu lavori) hanno fatto un servizio che riguarda l’anoressia. Molte ragazze guardando scatti postati da voi vip per spirito di emulazione si riducono pelle ed ossa rischiando la vita. Quindi cara Marcuzzi non fare la figa mostrando le tue costole e le tue cosce magre perché sei poca roba. Ci mancavano solo le ossa in mostra!”.

Charlotte Casiraghi sposa, il secondo vestito lascia senza fiato: l’omaggio a nonna Grace