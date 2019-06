Vi ricordate di lui? Si chiama Diego Fanzaga ed è stato il campione per eccellenza de L’eredità. Non è solo la sua bravura ad averlo fatto conoscere al grande pubblico. Infatti, anche il suo bell’aspetto sembra aver conquistato una larga fetta delle spettatrici del programma. Il ragazzo vinse una volta portando a casa 50mila euro, un’altra 35mila euro e, un’altra volta ancora, al termine della puntata del 2 febbraio 2019, 27.500 euro. Nonostante la simpatia e la preparazione del campione con i “dilatatori”, il tipo di orecchini che porta, non sono piaciuti a tutti.

Insomma, molti i commenti in cui si è insinuato che le domande poste a Fanzaga fossero più semplici di quelle poste agli altri concorrenti del programma. Una volta, per esempio, mentre per lui il quesito era “come si chiama la linea che collega due punti di una circonferenza passando per il centro?” a uno sfidante è stato chiesto, invece, il nome della prima vertebra cervicale. (Continua dopo la foto)









Non è la prima volta che gli autori del programma sono accusati di favorire un concorrente piuttosto che un altro per, a detta di molti, aumentare gli ascolti. In questa nuova veste però lo vediamo ragionare sulla nuova edizione de L’Eredità, quest’anno in format pre-serale condotto da Flavio Insinna su Rai 1. Questa volta però è stata fatta una sorpresa al pubblico: a sfidarsi non sono stati semplici concorrenti ma “I Magnifici 7” ossia i veterani che hanno conservato più a lungo il ruolo di campione o che avevano vinto il montepremi più alto nell’ormai storico gioco finale, la Ghigliottina. (Continua dopo la foto)





I campioni sono scesi in campo tutti insieme e hanno giocato l’uno contro l’altro nell’arco di una gara lunga sei puntate. A portare a casa il Trofeo di Super Campione de L’Eredità della stagione 2018/2019 è stato Guido Gagliardi, professore di fisica. Il concorrente aveva già vinto 176.250 euro nelle 15 puntate in cui era stato in carica, a questi si aggiungono 21.250 euro vinti durante il torneo. (Continua dopo la foto)







Nel corso del programma anche gli altri campioni avevano portato a casa cifre consistenti: Viviana Filomena – Campionessa per 3 puntate con 142.500 euro vinti; Diego Fanzaga – Campione per 12 puntate con 162.500 euro vinti; Valentina Bernocco – Campionessa per 14 puntate con 160.000 euro vinti; Viola Casadei – Campionessa per 6 puntate con 190.000 euro vinti; Juan Ranieri – Campione per 4 puntate con 122.500 euro vinti.

