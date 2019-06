Giordana Angi non ha avuto una vita all’insegna della tranquillità. In alcuni periodi, ha dovuto lottare duramente per non lasciarsi andare: tutto è partito dalla separazione dei genitori; un avvenimento, questo, che le ha lasciato delle ferite profonde. La cantante di Amici 18 ha dovuto sconfiggere anche alcuni disturbi alimentari, come ha fatto sapere sua madre a DiPiù Tv. Non è stato per niente facile, per lei, accettare la decisione del padre: non avrebbe più voluto sentire e vedere né lei né sua sorella. Giordana Angi, però, ha avuto sempre la forza per affrontare ogni avversità e ha largamente dimostrato quel che vale durante il suo percorso ad Amici di Maria De Filippi.

Al noto settimanale, la madre di Giordana Angi, dopo aver raccontato la verità sul padre, ha spiegato i problemi che sua figlia ha dovuto risolvere: "Alternava anoressia e bulimia: c'erano periodi in cui smetteva di mangiare e perdeva molti chili e altri in cui si ingozzava sino a stare male".









Poi riprende: Io cercavo di aiutarla in tutti i modi. L'ho portata da uno psicologo, la stimolavo a uscire, a fare sport. Ma non è servito a molto: per due anni Giordana è stata malissimo. Poi, a poco a poco, ha trovato la forza per risollevarsi". Era solo l'inizio del cammino di Giordana Angi, sulle difficoltà che ha dovuto affrontare: "Per prima cosa, quando aveva diciotto anni, ha trovato finalmente il coraggio di confessarmi che era omosessuale".





Quindi continua: "Io non avevo mai sospettato nulla: però le ho detto che, ovviamente, per me non cambiava nulla, che l'avrei amata come e più di prima. Sentendo queste mie parole, mia figlia si è liberata di un peso che si portava dentro da anni". Ha poi spiegato che Giordana Angi di Amici, dopo la sua esperienza a Sanremo, era propensa a cambiare strada, a non occuparsi più di musica perché il successo che sperava si era allontanato da lei.







“Ci è rimasta talmente male che, per un periodo, ha persino pensato di lasciare per sempre la musica. Io, però, l’ho convinta a non mollare. E Giordana si è rimessa in piedi ancora una volta. […] Grazie a Tiziano Ferro, Giordana ha trovato fiducia in sé stessa”.

